Bývalý šampion US Open Thiem je v Gstaadu po více než roce v semifinále

Rakouský tenista Dominic Thiem se na turnaji v Gstaadu probojoval po více než roce do semifinále na okruhu ATP. Vítěz US Open z roku 2020, který se po loňském zranění pravého zápěstí jen těžko vracel do bývalé formy, porazil na švýcarské antuce peruánského kvalifikanta Juana Pabla Varillase 6:4, 6:3.