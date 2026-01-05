Lehečka si poradil s Macháčem, uspěla i Bejlek. Návrat Plíškové odložilo lýtko

Autor: ,
  8:27
Souboj českých tenistů v prvním kole turnaje v Brisbane vyhrál Jiří Lehečka. Obhájce titulu a třetí nasazený si s Tomášem Macháčem poradil 6:4, 6:7 a 6:2. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková se tamtéž odhlásila z dámského podniku, kde se měla po rok a půl dlouhé pauze vrátit na okruh WTA. Sára Bejlek v prvním kole v Aucklandu porazila 7:5 a 6:1 Pannu Udvardyovou z Maďarska.

Jiří Lehečka v Brisbane | foto: Darren EnglandReuters

Lehečka rozhodl první set brejkem na 3:2, druhou sadu poté ztratil 5:7 v tiebreaku. V rozhodujícím setu už měl ale opět navrch a odskočil do vedení 4:1. Macháč poté ještě odvrátil jeden mečbol, víc už ale duel zdramatizovat nedokázal.

Čtyřiadvacetiletého Lehečku čeká ve druhém kole Američan Sebastian Korda. Proti synovi grandslamového šampiona Petra Kordy na okruhu ATP nastoupí potřetí, zatím s ním neztratil ani set.

V Brisbane se z dvouhry žen kvůli potížím s lýtkem odhlásila na poslední chvíli Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička a trojnásobná šampionka tak musela odložit návrat na okruh WTA, na kterém se naposledy představila v srpnu 2024.

Poté kvůli zranění kotníku vynechala skoro celou minulou sezonu a odehrála jen pár zápasů na akcích série WTA 125. V prvním kole v Brisbane třiatřicetiletou Češku nahradila Julia Putincevová z Kazachstánu.

Turnaj v Brisbane

tvrdý povrch

Muži:
Dvouhra - 1. kolo:
Lehečka (3-ČR) - Macháč (ČR) 6:4, 6:7 (5:7), 6:2

Bejlek na úvod sezony porazila Udvardyovou

Devatenáctiletá Sára Bejlek vstoupila do nové sezony vítězstvím. V prvním kole turnaje v Aucklandu porazila 7:5 a 6:1 Pannu Udvardyovou z Maďarska.

Bejlek, která se na okruhu WTA představila poprvé od červencového turnaje v Praze, získala první sadu v koncovce, když před tím promarnila vedení 3:0. Ve druhém setu už nedala sedmadvacetileté Udvardyové šanci.

Ve druhém kole Bejlek nastoupí proti třetí nasazené hráčce Ivě Jovicové. Osmnáctiletou Američanku čeká druhá česká soupeřka za sebou, v prvním kole porazila 4:6, 6:1 a 6:0 Gabrielu Knutson.

Turnaj žen v Aucklandu

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Bejlek (ČR) - Udvardyová (Maď.) 7:5, 6:1
Jovicová (3-USA) - Knutson (ČR) 4:6, 6:1, 6:0

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Valentová vs. KalinskáTenis - Dvouhra - 1. kolo - 5. 1. 2026:Valentová vs. Kalinská //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 0:0
  • 3.07
  • -
  • 1.36
Gengel vs. MartinTenis - - 5. 1. 2026:Gengel vs. Martin //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.82
  • -
  • 1.42
Vondroušová vs. FręchováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 5. 1. 2026:Vondroušová vs. Fręchová //www.idnes.cz/sport
5. 1. 10:00
  • 1.22
  • -
  • 4.21
Forejtek vs. HarrisTenis - - 5. 1. 2026:Forejtek vs. Harris //www.idnes.cz/sport
5. 1. 13:30
  • 3.68
  • -
  • 1.23
Kopřiva vs. NišikoriTenis - - 6. 1. 2026:Kopřiva vs. Nišikori //www.idnes.cz/sport
6. 1. 03:30
  • 2.10
  • -
  • 1.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Booker trojkou v poslední sekundě zařídil výhru nad lídrem NBA, Dončič zase v ráži

Jaylen Wells (0) z Memphis Grizzlies akrobaticky zakončuje na koš Los Angeles...

Phoenix Suns zvítězili v NBA doma nad lídrem soutěže Oklahoma City Thunder 108:105, zápas rozhodl trojkou v poslední sekundě Devin Booker. Pro obhájce titulu v zámořské basketbalové lize to byla...

5. ledna 2026  9:03

Lehečka si poradil s Macháčem, uspěla i Bejlek. Návrat Plíškové odložilo lýtko

Jiří Lehečka v Brisbane

Souboj českých tenistů v prvním kole turnaje v Brisbane vyhrál Jiří Lehečka. Obhájce titulu a třetí nasazený si s Tomášem Macháčem poradil 6:4, 6:7 a 6:2. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková se...

5. ledna 2026  8:27

Další krok ke splnění našich snů. Augusta zářil: Mužstvo žilo, jsem neskutečně hrdý!

Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta

Větší individuální kvalitu, podpořenou umístěním na draftech NHL a predikcemi o vzletné budoucnosti, byste našli na kanadské straně. „Ale takové zápasy nejsou o individualitách, vyhrává je tým,“...

5. ledna 2026  8:20

Florida porazila lídry NHL z Colorada, Crosby završil obrat Pittsburghu

Anton Lundell (15) z Florida Panthers střílí v zápase s Colorado Avalanche,...

V nedělním programu hokejové NHL Češi bodovat nedokázali. Po deseti výhrách v řádě narazili na přemožitele lídři soutěže z Colorada. Tým útočníka Martina Nečase podlehl těsně 1:2 Floridě. Pittsburgh...

5. ledna 2026  7:09,  aktualizováno  8:19

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

5. ledna 2026  8:17

Čeští tenisté v úvodu United Cupu hladce přehráli Norsko, postup mají na dosah

Jakub Menšík slaví výhru v zápase United Cupu.

Čeští tenisté porazili v úvodu United Cupu soupeře z Norska 3:0 na zápasy a vykročili ve skupině D za postupem do čtvrtfinále. Výběr kapitána Jiřího Nováka rozhodl už po dvouhrách, kde Barbora...

5. ledna 2026  8:16

Kometa prohrála popáté v řadě a trenér Pokorný ví: Už se hraje i o moji pozici

Brněnští inkasují branku od Karlových Varů.

Ani druhý zápas v novém roce Kometě nevyšel. Zápasem s Karlovými Vary se, i díky dvou brankám hostujícího Kočího, prodlužuje série proher Komety už na pátý zápas v řadě. „Vyšel nám úvod druhé...

5. ledna 2026  7:30

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona startuje čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začíná 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr hraje ve skupině D, kde se utká s Norskem a domácí...

4. ledna 2026  18:18,  aktualizováno  5. 1. 7:11

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 6:39

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

5. ledna 2026  2:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chci vyhrát úplně všechno! Šipky jsou na prahu Littlerovy vlády, najde vyzyvatele?

Premium
Šipkař Luke Littler se raduje ve finále mistrovství světa.

S odvážnými prohlášeními si nedělá starosti. Zkrátka je bez přemýšlení vypustí z pusy. Po finále mistrovství světa hlásil: „Občas si přijdu nezastavitelný.“ Mladická arogance? Namyšlenost? Možná, ale...

5. ledna 2026

Hokejově jsem se zvedl, říká Chlapík. Už ví, jestli pojede na olympiádu

Sparťanský útočník Filip Chlapík se raduje z gólu.

Když se oba celky střetly naposledy, přispěl Filip Chlapík dvěma trefami k demolici kladenských hokejistů. V prvním zápase nového roku na to navázal a navrch přidal i nahrávku. Ale tentokrát kousal...

4. ledna 2026  22:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.