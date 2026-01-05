Lehečka rozhodl první set brejkem na 3:2, druhou sadu poté ztratil 5:7 v tiebreaku. V rozhodujícím setu už měl ale opět navrch a odskočil do vedení 4:1. Macháč poté ještě odvrátil jeden mečbol, víc už ale duel zdramatizovat nedokázal.
Čtyřiadvacetiletého Lehečku čeká ve druhém kole Američan Sebastian Korda. Proti synovi grandslamového šampiona Petra Kordy na okruhu ATP nastoupí potřetí, zatím s ním neztratil ani set.
V Brisbane se z dvouhry žen kvůli potížím s lýtkem odhlásila na poslední chvíli Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička a trojnásobná šampionka tak musela odložit návrat na okruh WTA, na kterém se naposledy představila v srpnu 2024.
Poté kvůli zranění kotníku vynechala skoro celou minulou sezonu a odehrála jen pár zápasů na akcích série WTA 125. V prvním kole v Brisbane třiatřicetiletou Češku nahradila Julia Putincevová z Kazachstánu.
Turnaj v Brisbane
tvrdý povrch
Muži:
Bejlek na úvod sezony porazila Udvardyovou
Devatenáctiletá Sára Bejlek vstoupila do nové sezony vítězstvím. V prvním kole turnaje v Aucklandu porazila 7:5 a 6:1 Pannu Udvardyovou z Maďarska.
Bejlek, která se na okruhu WTA představila poprvé od červencového turnaje v Praze, získala první sadu v koncovce, když před tím promarnila vedení 3:0. Ve druhém setu už nedala sedmadvacetileté Udvardyové šanci.
Ve druhém kole Bejlek nastoupí proti třetí nasazené hráčce Ivě Jovicové. Osmnáctiletou Američanku čeká druhá česká soupeřka za sebou, v prvním kole porazila 4:6, 6:1 a 6:0 Gabrielu Knutson.
Turnaj žen v Aucklandu
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: