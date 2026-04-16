Šalková v Rouenu na čtvrtfinále nedosáhla, podlehla německé veteránce

  14:31
Dominika Šalková na antuce v Rouenu na své druhé kariérní čtvrtfinále na WTA Tour nedosáhla. Jedenadvacetiletá česká tenistka ve 2. kole podlehla 3:6, 2:6 o sedmnáct let starší německé soupeřce Tatjaně Mariaové.

Dominika Šalková hraje forhend v osmifinále Prague Open. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Šalková se v Rouenu do hlavní soutěže dostala jako náhradnice po porážce v kvalifikaci a v úvodním kole zaskočila papírovou favoritku Annu Blinkovovou z Ruska.

Další překvapení na účet lépe postavené hráčky už ale 123. tenistka žebříčku nepřidala, světové třiašedesátce Mariaové podlehla za 71 minut.

Své jediné čtvrtfinále na elitním okruhu si Šalková zahrála loni v říjnu v Ťiou-ťiangu, kde prošla dokonce mezi nejlepší čtyři.

Turnaj žen v Rouenu

antuka, dotace 246 388 eur

Dvouhra - 2. kolo:
Mariaová (Něm.) - Šalková (ČR) 6:3, 6:2

Turnaj mužů v Mnichově

antuka, dotace 2 561 110 eur

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Schnaitter, Wallner (Něm.) - Nouza, Stevens (ČR/Niz.) 7:6 (7:3), 3:6, 10:7

Výsledky

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Národní tým pozná nové trenéry. Hlavním koučem Moták, Gross bude asistentem

Trenéři Pavel Gross a Zdeněk Moták

Podle informací iDNES.cz došlo na jednání Výkonného výboru svazu ke shodě ohledně nových trenérů národního týmu. Svaz by měl oznámit, že se hlavním koučem hokejové reprezentace stane Zdeněk Moták,...

16. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  14:30

Divoký konec? Mám se všemi dobrý vztah, tvrdí Lurvink. Trousil chce posílit obranu

Abdullahi Tanko z Pardubic v souboji s Louisem Lurvinkem z Olomouce.

Do fotbalové Sigmy přicházel s velkou pompou. A taky za divokých okolností. Švýcarský obránce Loius Lurvink si přestup z Pardubic tak trochu vytrucoval. Když Olomouc projevila zájem, Lurvink se...

16. dubna 2026  14:24

Baráž o extraligu je nefér, ale do Litvínova jedeme v euforii, říká majitel Dukly

Když nový šéf jihlavského hokejového klubu Slavomír Pavlíček mluví o Dukle,...

Většinový majitel HC Dukla Jihlava Slavomír Pavlíček prožívá s týmem euforii po vítězství ve finále první ligy. Odpočinek ale neexistuje. Už v pátek naskočí Jihlava do baráže proti Litvínovu. „Je to...

16. dubna 2026  14:02

Nepadlo nic hrubého, stěžoval si Kompany na sudího. Za další žlutou nesmí na lavičku

Vincent Kompany rychle předává balon hráčům Bayernu v odvetě čtvrtfinále Ligy...

Nesprávná a příliš přísná žlutá karta? Ne, nedíváte se na hodnocení vyloučení Eduarda Camavingy z Realu, nýbrž reakci Vincenta Kompanyho, trenéra fotbalistů Bayernu, který kvůli svému třetímu...

16. dubna 2026  13:44

Bizarní penalta v Paraguayi. Odkop trefil střelce do tváře a míč skončil v síti

Bizarní moment z paraguayské fotbalové ligy. Odkop po penaltě trefil střelce do...

Některá fotbalová utkání nabídnou momenty, které působí spíš jako z filmového scénáře pro nejapnou komedii. Jeden takový přišel i v paraguayské nejvyšší soutěži, kde se o kuriózní gól postarala na...

16. dubna 2026  13:39

Chorý se dozví trest za vyloučení proti Plzni. Slavii může chybět až šest zápasů

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Za to slávistickému fotbalistovi Tomáši Chorému hrozí až šestizápasový trest. O výši...

16. dubna 2026  13:10

Nedvěd, hrdina Sparty: Od začátku bylo dané, že skončím. Augusta si vybral jiné

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd se dohaduje s rozhodčím během šestého...

Jeho příběh se vyvinul nečekaným směrem. Z dočasné záplaty v nejoblíbenějšího trenéra hokejové Sparty, jehož jméno - Jááárda Nedvěd - hromově skandovala celá O2 arena. Přesto na lavičce extraligového...

16. dubna 2026  12:46

Lingr se v Houstonu připomenul, nůžkami poslal z poháru El Paso

Ondrej Lingr (vlevo) dal při svém prvním startu za Houston gól a pomohl k...

Ondřej Lingr z fotbalového Houstonu v pohárovém utkání proti druholigovému týmu El Paso vystřihl gól nůžkami. Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál k nim přidal asistenci a pomohl k výhře 4:1 a...

16. dubna 2026  12:45

Válečníky posílil Ukrajinec Bjelikov. Je to opravdový fighter, věří šéf Houser

Olexandr Bjelikov (vpravo) z Prometej kontroluje stav Filipa Zbránka z Opavy.

Dva nečekané škrty v kádru vyvažuje basketbalový Děčín jedním příchodem. Za propuštěné americké duo Davis - Rand přivádí ligový tým těsně před startem play off ukrajinského křídelníka či menšího...

16. dubna 2026  12:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Smlouva pro šampiona Usyka: manažeři nesehnali papír, tak improvizovali

Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk na tiskové konferenci před zápasem s Ricem...

Oleksandr Usyk je podle britského promotéra Eddieho Hearna nejlepším boxerem, jakého kdy viděl naživo v ringu. Jejich cesty se proťaly už před osmi lety a první dohoda mezi nimi vznikla značně...

16. dubna 2026  12:20

Nevzdal se. Cukrovce navzdory. Další úkaz z rodiny Kopeckých chce vyhrávat klasiky

Premium
Matyáš Kopecký v objetí s bratrem Tomášem.

Za cílem v Roubaix se v neděli sešli. Sourozenci Matyáš, Tomáš a Julia Kopečtí právě dokončili královnu klasik. „To byl zatím největší sen, co jsme měli,“ hrdě říká jejich otec Petr Kopecký. „Pro mé...

16. dubna 2026

