Kontaveitová je ve finále v Kluži a jedna výhra ji dělí od Turnaje mistryň

Čtrnáctá hráčka světa Kontaveitová porazila v semifinále jednoznačně 6:3, 6:3 Švédku Rebeccu Petersonovou a připsala si deváté vítězství za sebou. Ve finále se střetne s domácí favoritkou Simonou Halepovou, s níž zatím prohrála všechny tři zápasy a nezískala ani set. Halepová dnes povolila devatenáctileté Ukrajince Martě Kosťukové jediný game.

Pětadvacetiletá Kontaveitová v případě nedělního vítězství předstihne v žebříčku sezony Tunisanku Ons Džabúrovou, jež drží poslední postupové místo, ale tento týden nehraje. Rodačka z Tallinnu může získat čtvrtý titul během dvou měsíců: na konci srpna triumfovala v Clevelandu, v září v Ostravě a minulý týden v Moskvě.

Turnaj žen v Kluži tvrdý povrch, dotace 235.238 dolarů Dvouhra - semifinále:

Kontaveitová (2-Est.) - Petersonová (Švéd.) 6:3, 6:2

Čilič si zahraje druhý týden po sobě o titul v Rusku

Chorvatský tenista Marin Čilič si druhý týden po sobě zahraje o titul na ruské půdě. Týden poté, co neúspěšně bojoval o vítězství na moskevském Kremlin Cupu, postoupil bývalý šampion US Open do finále halového turnaje v Petrohradu.

Třiatřicetiletý Čilič v semifinálovém souboji mezi nenasazenými hráči porazil 6:3, 6:3 Nizozemce Botice van de Zandschulpa. Jeho soupeřem v neděli bude Američan Taylor Fritz, jenž postoupil do šestého finále kariéry po výhře 5:7, 6:1, 6:3 nad Janem-Lennardem Struffem.

Bývalý třetí tenista světového žebříčku Čilič bude usilovat o jubilejní 20. titul kariéry a druhý letošní po červnovém triumfu na trávě ve Stuttgartu.

Turnaj mužů v Petrohradu tvrdý povrch, dotace 932.370 dolarů Dvouhra - semifinále:

Fritz (5-USA) - Struff (Něm.) 5:7, 6:1, 6:3,

Čilič (Chorv.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:3, 6:3.



..