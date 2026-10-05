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Bouzková se rvala s domácí hvězdou, trio osmifinalistek v Pekingu ale nerozšířila

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Aktualizujeme   11:25
Marie Bouzková odehrává míček na turnaji v Pekingu.

Marie Bouzková odehrává míček na turnaji v Pekingu. | foto: Reuters

Čeng Čchin-wen odehrává míček na turnaji v Pekingu.
Čeng Čchin-wen sleduje míček na turnaji v Pekingu.
Marie Bouzková hraje forhend na turnaji v Pekingu.
Marie Bouzková dobíhá míček na turnaji v Pekingu.
5 fotografií
Tenistka Marie Bouzková prohrála na turnaji v Pekingu po téměř třech hodinách boje s domácí Čeng Čchin-wen 6:7, 6:4, 5:7. Osmifinále China Open tak bude mít tři české účastnice – Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou a Nikolu Bartůňkovou.

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Lehečka vs. VacherotTenis - Semifinále - 5. 10. 2026:Lehečka vs. Vacherot //www.idnes.cz/sport
5. 10. 12:20
  • 1.52
  • -
  • 2.68
Šalková vs. SakacumeováTenis - 1. kolo - 5. 10. 2026:Šalková vs. Sakacumeová //www.idnes.cz/sport
5. 10. 14:30
  • 1.88
  • -
  • 1.84
Forejtek vs. KoppTenis - 1. kolo - 5. 10. 2026:Forejtek vs. Kopp //www.idnes.cz/sport
5. 10. 20:00
  • 1.55
  • -
  • 2.30
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