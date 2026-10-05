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Bouzková se rvala s domácí hvězdou, trio osmifinalistek v Pekingu ale nerozšířila
Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?
Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...
Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli
Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...
Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle
Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...
Po osmi letech zpátky na trůnu! Češky díky Noskové a Muchové vyhrály BJK Cup
České tenistky znovu vládnou světu! Ve finále Billie Jean King Cupu v Šen-čenu porazily Ukrajinu 2:0 a v týmové soutěži získaly celkově dvanáctý titul a první od roku 2018. Nejprve Karolína Muchová...
Dojatá Strýcová vstoupila mezi legendy. Neuvěřitelné, těším se na oslavy, líčila
V minulosti to dokázaly Margaret Courtová, Chris Evertová a Billie Jean Kingová. Teď se k těmto legendám připojila Barbora Strýcová. Stala se teprve čtvrtou ženou v historii, která ovládla soutěž...
Pyro, chorea a společný kotel. Jak slavil Baník v Katovicích 30 let slezské družby
Reprezentační pauzu využili jako příležitost k oslavám. Družba mezi fanoušky ostravského Baníku a GKS Katowice trvá od roku 1996 a třicáté výročí si užily oba tábory společně během nedělního...
Anglie – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, statistiky, kurzy, informace
České fotbalisty čeká čtvrtý zápas pod vedením Santiho Denii a druhé venkovní vystoupení v novém ročníku Ligy národů. Po třech porážkách se představí ve Wembley proti Anglii, které před týdnem v...
Plivnutí v tunelu i zastrašování. Irové si po odvetě znovu stěžovali na hráče Izraele
Vyhrocená byla už předzápasová tisková konference, kterou představitelé irské fotbalové reprezentace předčasně ukončili kvůli izraelským dotazům. Odvetný zápas na neutrálním hřišti v Srbsku, který v...
Zuberská omladina překvapuje i kouče: Kluci mají strašně bojovného ducha
Lehce přes dvacet let byl průměrný věk sestavy, která dohrávala sobotní domácí zápas s Jičínem. Šanci dostal i šestnáctiletý benjamínek Branislav Dudáš. I tak utkání házenkáři Robe Zubří dovedli ke...
Horejš: Hradec mi přirostl k srdci. Nechci žít z toho, kam jsme se dostali loni
Tři roky vede Hradec Králové a za tu dobu s ním zažil těžší chvíle, historické čtvrté místo v lize i postup do evropských pohárů. Nyní je zřejmé, že veškeré spekulace o jeho brzkém odchodu jsou pryč....
Mora schytala ostudný debakl. Senyshyn? Teď už se do nominace dostane, řekl kouč
Zápas, ve kterém mohli olomoučtí hokejisté Třinci překazit extraligový rekord v počtu výher se domácím vůbec nepodařil. V „plecharéně“ prohráli vysoko 0:9 a fanoušci jen stěží hledali v jejich hře...
Rozhodnutí je na Cristianovi. Vrátit se může, ujistil kouč Portugalska
Trenér portugalské fotbalové reprezentace Jorge Jesus nechává otevřené dveře pro návrat Cristiana Ronalda do týmu. Hvězdný kanonýr v minulém týdnu před zápasem Ligy národů v Dánsku nečekaně mužstvo...
Nejlepším fotbalistou Česka je Schick, podruhé vyhrál Zlatý míč
Nejlepším českým fotbalistou za minulý ročník je Patrik Schick. Třicetiletý útočník Leverkusenu vyhrál novinářkou anketu Zlatý míč. Těsně porazil obhájce trofeje Pavla Šulce z Lyonu, reprezentační...
Dokonalé mistrovské dílo. Veterán Alonso předvedl v Malajsii manévr roku
Jednomu je 45 let, je dvojnásobným mistrem světa a má na kontě nejvíc Velkých cen formule 1 v historii. Druhý je talentovaným nováčkem a ve svých devatenácti letech nejmladším pilotem na startovním...
Lehečka vs. Vacherot v TV: Kde sledovat semifinále ATP Tokio 2026
Jiří Lehečka se v Tokiu probojoval už do semifinále, ve kterém jej čeká Valentin Vacherot z Monaka. Hraje se 5. října od 11:00, sledujte přímý přenos online.
Frustrovaný Kämpf, nadšený Hlava po otočce: Chtěl jsem být v Litvínově vidět
Ať jsem vidět! předsevzal si kladenský hokejista Nicolas Hlava před zápasem v Litvínově. A na svém bývalém ledě nepřehlédnutelný byl. Dvěma asistencemi postrčil Rytíře k nedělnímu obratu z 0:2 na 3:2...
Na návštěvě u mistrů světa. Co českým fotbalistům ukázal těžký španělský test?
Od našeho zpravodaje ve Španělsku I z posledního patra stadionu, kde pro novináře před pětadvaceti lety vybudovali malé prosklené kukaně, bylo vidět, jak se krásně blyští. Ta magická zlatá soška. Nejcennější trofej, na jakou můžete...