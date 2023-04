Bývalý šampion Wawrinka postoupil v Monte Carlu do druhého kola

„Bylo nesmírně důležité zůstat v klidu. V úvodním kole musíte najít svou hru, první zápas na antuce není nikdy jednoduchý,“ uvedl nejstarší hráč turnaje Wawrinka, jenž se do hlavní soutěže dostal díky volné kartě. „Jsem moc rád, že jsem to zvládl, bylo důležité bojovat až do konce,“ dodal 88. hráč žebříčku, jehož dalším soupeřem bude světová desítka Taylor Fritz z USA.

Další trojnásobný grandslamový šampion Andy Murray první kolo nepřešel. Pětatřicetiletý Brit při prvním startu v Monte Carlu od roku 2017 podlehl jednoznačně 1:6, 3:6 Australanovi Alexi de Minaurovi.

Na prvním letošním turnaji série Masters na antuce nestartují kvůli zranění španělské hvězdy, jedenáctinásobný šampion Rafael Nadal ani druhý muž žebříčku Carlos Alcaraz, ale po vynechaných turnajích v Indian Wells a Miami se na ATP Tour vrací světová jednička Novak Djokovič ze Srbska.