Halový turnaj v Linci vyhrála americká tenistka Riskeová

Stá hráčka žebříčku Cristianová hrála rozhodující zápas na turnaji WTA Tour poprvé. Třiadvacetiletá Rumunka postoupila do finále bez boje poté, co k pátečnímu semifinále kvůli zranění kolena nenastoupila její slavnější krajanka Simona Halepová. Cristianová se dostala do finále jako první lucky loser na tour od roku 2019, kdy právě v Linci navzdory neúspěchu v posledním kole kvalifikace dokráčela k titulu Američanka Cori Gauffová.

Turnaj žen v Linci tvrdý povrch, dotace 235.238 dolarů Dvouhra - finále:

Riskeová (8-USA) - Cristianová (Rum.) 2:6, 6:2, 7:5. Čtyřhra - finále:

Dzalamidzeová, Rachimovová (3-Rus.) - Čeng Saj-saj, Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 6:2

Turnaj mužů ve Stockholmu tvrdý povrch, dotace 711.275 eur Dvouhra - semifinále:

Paul (USA) - Tiafoe (8-USA) 5:7, 7:6 (7:5), 6:4.

