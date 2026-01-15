Macháč je v semifinále v Adelaide, poradil si i se Španělem Munarem

Autor: ,
  7:57
Tomáš Macháč postoupil v Adelaide v generálce na Australian Open do semifinále. Osmý nasazený tenista porazil Španěla Jaumeho Munara za hodinu a půl 6:4, 6:4. Jeho dalším soupeřem bude buď turnajová dvojka Američan Tommy Paul, nebo domácí kvalifikant Aleksandar Vukic.

Tomáš Macháč během prvního kola turnaje v Paříži. | foto: Profimedia.cz

Pětadvacetiletý Macháč získal úvodní set hladce za 38 minut, když hned ve třetím gamu sebral soupeři podání a sám nečelil ani jednomu brejkbolu. Vyrovnanější druhou sadu pak vybojoval v koncovce. Nejprve v osmé hře odvrátil všechny čtyři brejkboly, které v utkání Munarovi nabídl, v dalším gamu pak Španělovi prolomil servis a zápas dopodával.

Turnaj mužů a žen v Adelaide

tvrdý povrch

Muži (dotace 700 045 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Macháč (8-ČR) - Munar (Šp.) 6:4, 6:4

Turnaj žen v Hobartu

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Malečková, Škoch (ČR) - Čeng Saj-saj, Wang Sin-jü (Čína) bez boje

Kvalifikace na Australian Open v Melbourne

Ženy - 3. kolo:
Bartůňková (16-ČR) - Osuigweová (USA) 6:1, 6:0
L. Fruhvirtová (20-ČR) - Leeová (USA) 5:7, 6:2, 6:4
Paj Čuo-süan (Čína) - Viďmanová (ČR) 4:6, 6:4, 6:1

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Mpetshi Perricard vs. MenšíkTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 15. 1. 2026:Mpetshi Perricard vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
15. 1. 09:00
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Vladař kvůli zranění střídal, Rangers schytali další drtivý debakl

Aktualizujeme
Hokejisté Ottawa Senators slaví gól v zápase s New York Rangers, pokořeným je...

Po bodových hodech českých reprezentantů z posledních dní v NHL přinesl středeční program pro změnu špatnou zprávu. Gólman Philadelphie Dan Vladař kvůli zranění odstoupil po první třetině na ledě...

15. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  8:08

Praha, moje srdcovka! A naše ostrostřelba? Ušetřila mi práci, zářila americká hvězda

Bridget Carletonová a Brionna Jonesová z USK Praha slaví.

Do puntíku naplnila předpovědi trenéra Martina Bašty: Když se usadí pod košem, buď k sobě stáhne aspoň dvě bránící hráčky a nechá vyniknout parťačky, nebo dostane přihrávku a sama se prosadí. Brionna...

15. ledna 2026

Macháč je v semifinále v Adelaide, poradil si i se Španělem Munarem

Tomáš Macháč během prvního kola turnaje v Paříži.

Tomáš Macháč postoupil v Adelaide v generálce na Australian Open do semifinále. Osmý nasazený tenista porazil Španěla Jaumeho Munara za hodinu a půl 6:4, 6:4. Jeho dalším soupeřem bude buď turnajová...

15. ledna 2026  7:57

Krejčíková zahájí Australian Open proti Šnajderové, Macháč narazí na Dimitrova

Barbora Krejčíková returnuje ve čtvrtfinále turnaje v Soulu.

Barbora Krejčíková zahájí tenisové Australian Open proti nasazené třiadvacítce Dianě Šnajderové z Ruska. Českou jedničku a turnajovou třináctku Lindu Noskovou čeká Lotyška Darja Semenistá. Šestnáctý...

15. ledna 2026  7:47

Jak probíhá návrat Rusů. Skokani narazili u Poláků, otázky vzbudil kouč bez akreditace

Savelij Korostělev a Darija Něprjajevová na Tour de Ski.

V prosinci dostali povolení k návratu do soutěží pořádaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) první z nich. Konkrétně se jednalo o šest zástupců z Běloruska a tři z Ruska, ke kterým se za poslední...

15. ledna 2026

Fotbalisté Maroka jsou na domácím mistrovství Afriky ve finále, vyzvou Senegal

Euforie fotbalistů Maroka po postupu do finále Afrického poháru.

Fotbalisté Maroka si na domácím mistrovství Afriky zahrají finále. Reprezentace pořadatelské země zdolala v semifinále na penalty Nigérii 4:2, v normální hrací době i po prodloužení skončil duel 0:0....

14. ledna 2026  22:02,  aktualizováno  15. 1.

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  15. 1.

Kouzelník, nebo flink? Slávista Cham se učí bránit: Už vím, že fotbal není jen o balonu

Premium
Muhammed Cham během utkání MOL Cupu.

Na kempu ve španělské Marbelle je možná nejsledovanějším slávistou ze všech. Rébus pro trenéry i velké téma pro fanoušky. Muhammed Cham, výstřední postava, fotbalista od pánaboha, jenže občas trochu...

15. ledna 2026

Valesiová a Bidař jsou na ME zatím dvanáctí. Vránková chybovala a končí

Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu.

Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař je na krasobruslařském mistrovství Evropy v Sheffieldu dvanáctá po krátkém programu. Čeští reprezentanti za sebou při společné premiéře na vrcholné akci...

14. ledna 2026  17:34,  aktualizováno  23:55

Real s novým koučem vyhořel v poháru, na velikána si vyšlápl druholigový celek

Vinicius Junior diskutuje s trenérem Alvarem Arbeloou.

Kouč Álvaro Arbeloa prožil hrůzostrašnou premiéru na lavičce Realu Madrid. Slavný klub po pondělním odvolání trenéra Xabiho Alonsa nečekaně vypadl v osmifinále Španělského poháru po prohře 2:3 na...

14. ledna 2026  23:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Senzační palba nasměrovala USK Praha za důležitou výhrou. Pomohl i návrat hvězdy

Brionna Jonesová (vpravo) z USK Praha, Bridget Carletonová z USK Praha

Osm trojek za úvodní čtvrtinu, jedenáct za půli, nakonec celkově sedmnáct. A hned devět z ruky kanadské reprezentantky Bridget Carletonové. Úspěšná střelba z dálky patřila k hlavním zbraním...

14. ledna 2026  21:36,  aktualizováno  22:01

Stříbrný junior Kubiesa dvakrát skóroval, Vsetín ale výhru uhájil

Útočník Matěj Kubiesa z Frýdku-Místku slaví gól.

Jihlava ve 40. kole první hokejové ligy potvrdila roli favorita, druhý celek tabulky zvítězil na domácím ledě 4:3 nad Táborem. Vyhráli i další favorité Litoměřice, Kolín a Vsetín, zato nová trojice...

14. ledna 2026  21:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.