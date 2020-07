Praha se těší na hvězdné tenisové nebe. O tom se nám ani nesnilo, řekl Kaderka

„O takových hvězdách se nám ani nesnilo,“ přiznává šéf svazu Ivo Kaderka. „Restart velkého tenisového světa proběhne v jeho ženské části v Praze.“

Nepřehání.

„Těším se na krásnou Prahu,“ vzkázala v krátkém videu Simona Halepová, světová dvojka a stále ještě úřadující wimbledonská šampionka, rovněž vítězka Roland Garros 2018. Ale to je jen začátek. Dorazí i sedmička žebříčku WTA Belinda Bencicová, loni účastnice Turnaje mistryň. Celkem pak šest hráček z Top 20 – anebo ještě přesněji 13 z nejlepší třicítky. Skoro polovina světové elity.

Simona Halepová se raduje ve svém prvním zápase na Turnaji mistryň v Šen-čenu.

Češky zastoupí Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Barbora Strýcová či Kateřina Siniaková.

Navrch si balí tenisová playmate a také někdejší wimbledonská finalistka Eugenie Bouchardová, i kanadská modelka s raketou na dálku pozdravila Česko. „Přemýšleli jsme o atraktivním jménu. Máme radost, jaký projekt se daří vytvořit,“ řekl ředitel turnaje David Trunda.

Podnik je to v tuzemských reáliích unikátní. Po všech směrech.

Ostatní se budí, my jedeme

Tak četné zastoupení nejlepších hráček by v normálních časech nebylo možné, pravidla WTA jejich počty na turnajích typu toho pražského limitují. Jenže od března se všechno děje jinak.

Eugenie Bouchardová

A jak říká Kaderka: „Zatímco ostatní se probouzejí, my jedeme na plný výkon. Na WTA si rychle všimli toho, s jakou intenzitou,energií a hlavně kvalitou jsme se pustili do tenisových akcí.“

Právě na Spartě proběhl první velký turnaj koronavirové doby, ženský pavouk byl díky stávající tuzemské konkurenci nabitý. Přibývaly duely na Štvanici i jinde. Do akce šly ústřední české hvězdy Karolína Plíšková i Petra Kvitová (ty budou shodně na Prague Open chybět, neboť se místo antuky připravují na turnaje na amerických betonech).

Šlo tehdy o jasný vzkaz: Jde to.

I v časech mimořádných opatření a všeobecné nejistoty.

„V zahraničí byl premiérový turnaj často zmiňovaný,“ říká Trunda a Kaderka dodává: „A teď se nečekané stává skutečností.“

Na Spartu před třemi lety dorazila kupříkladu Caroline Wozniacká, někdejší světová jednička. Ale Halepová, dost možná nejskromnější superstar současnosti, představuje ještě vyšší level.

„Domluvili jsme se za pět minut dvanáct,“ raduje se Trunda z příslibu rumunské šampionky, která by měla dorazit z turnaje v italském Palermu. Tam se kolotoč WTA opět roztočí, Praha bude hned další v pořadí.

I s Martičovou, Rybakinovou, Sakkariovou, Kontaveitovou, Mertensovou, Vekičovou. Také někdejší vítězka Roland Garros Ostapenková by pro turnaj v Česku obvykle představovala trumf – a teď? Podle žebříčkového pořadí bude až 16. nasazenou.

Kéž bych narazila na Simonu!

Jaký má turnaj být? Poplatný době, tudíž striktně bez diváků a za přísných pravidel, což si na Spartě vyzkoušeli při „restartovacím“ Prezidentském poháru. Už tehdy platilo: roušky a rozestupy jsou základ.

„Pečlivě a s absolutním respektem dodržíme všechna pravidla. To, co je dnes, nemusí být zítra, ale jakýkoli další požadavek splníme,“ řekl Kaderka. Kompletní a detailní seznam všech opatření organizátoři představí před startem akce.

Její vítězka má na seznamu pražských premiantek dopředu rezervovánu výsadní pozici. Česko potvrzuje roli ženské tenisové velmoci, personální i organizační. Aby takový stav věcí vydržel i v budoucnu, dostanou divoké karty do kvalifikace čtyři talentované juniorky. „Je to čest,“ říká Barbora Palicová, ročník 2004. „Každý zápas bude skvělý. A pokud bych se dostala do hlavní soutěže, chtěla bych si zahrát se Simonou!“

O duelu proti Halepové by jindy leda snila. I scénáře ze science fiction by vypadaly pravděpodobněji.

Letos ale šanci má, Praha se těší na hvězdné tenisové nebe.