Hladká prohra obhájkyně. Sabalenkovou v Cincinnati vyřadila Rybakinová

  21:11
Běloruská tenistka Aryna Sabalenková na turnaji v Cincinnati loňský titul neobhájí. Světovou jedničku ve čtvrtfinále porazila Jelena Rybakinová z Kazachstánu jednoznačně 6:1, 6:4.
Jelena Rybakinová se opírá do úderu na turnaji v Cincinnati. | foto: Reuters

Sabalenková v Cincinnati startovala poprvé od semifinálového vyřazení ve Wimbledonu a vyhrála tři zápasy včetně duelu s Markétou Vondroušovou. Devátá nasazená Rybakinová však papírovou favoritku vyprovodila za hodinu a čtvrt. Bývalá wimbledonská šampionka se mohla opřít o podání, nastřílela 11 es a odvrátila všech pět brejkbolů.

V semifinále se Rybakinová střetne s turnajovou trojkou Igou Šwiatekovou z Polska, jež porazila 6:3, 6:4 Rusku Annu Kalinskou.

Turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Rybakinová (9-Kaz.) - Sabalenková (1-Běl.) 6:1, 6:4
Šwiateková (3-Pol.) - Kalinská (28-Rus.) 6:3, 6:4

