Sabalenková v Cincinnati startovala poprvé od semifinálového vyřazení ve Wimbledonu a vyhrála tři zápasy včetně duelu s Markétou Vondroušovou. Devátá nasazená Rybakinová však papírovou favoritku vyprovodila za hodinu a čtvrt. Bývalá wimbledonská šampionka se mohla opřít o podání, nastřílela 11 es a odvrátila všech pět brejkbolů.
V semifinále se Rybakinová střetne s turnajovou trojkou Igou Šwiatekovou z Polska, jež porazila 6:3, 6:4 Rusku Annu Kalinskou.
Turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):