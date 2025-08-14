Debakl pro Krejčíkovou. V Cincinnati uhrála s Paoliniovou jen tři gamy

Pořádnou sprchu dostala v boji o postup do čtvrtfinále turnaje v Cincinnati Barbora Krejčíková. S italskou tenistkou Jasmine Paoliniovou uhrála pouhé tři gamy a v repríze loňského finále Wimbledonu prohrála 1:6, 2:6. Během utkání si česká hráčka nechala ošetřovat levou nohu.

Barbora Krejčíková na turnaji v Cincinnati v utkání s Jasmine Paoliniovou. | foto: Reuters

Devětadvacetiletá Krejčíková podlehla Paoliniové poprvé po dvou výhrách. V utkání s nasazenou sedmičkou si nevypracovala jediný brejkbol, o servis přišla čtyřikrát. Doplatila také na devět dvojchyb.

Svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka, která v předchozích kolech vyřadila Američanku Ivu Jovicovou a Ukrajinku Elinu Svitolinovou, se od začátku nedokázala dostat do tempa. V úvodním setu přišla hned o první servis a ztrácela brzy 0:3. Paoliniová poté sadu dovedla k vítězství.

Jasmine Paoliniová v utkání s Barborou Krejčíkovou na turnaji v Cincinnati.

Také ve druhé sadě Krejčíková prohrávala 0:3 a vyžádala si pauzu na ošetření levé nohy. Od té doby sice už servis udržela, na returnu se však neprosadila. V závěrečném osmém gamu nevyužila náskok 30:0 a Paoliniová čtyřmi míčky v řadě doservírovala duel k vítězství.

V Cincinnati dnes bude hrát ještě Jiří Lehečka, který se utká o postup do čtvrtfinále se světovou šestkou Američanem Benem Sheltonem.

Turnaj mužů a žen v Cincinnati

(tvrdý povrch):

Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):
Dvouhra - 4. kolo:
Paoliniová (7-It.) - Krejčíková (ČR) 6:1, 6:2.

