Debakl pro Krejčíkovou. V Cincinnati uhrála s Paoliniovou jen tři gamy

Devětadvacetiletá Krejčíková podlehla Paoliniové poprvé po dvou výhrách. V utkání s nasazenou sedmičkou si nevypracovala jediný brejkbol, o servis přišla čtyřikrát. Doplatila také na devět dvojchyb.
Svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka, která v předchozích kolech vyřadila Američanku Ivu Jovicovou a Ukrajinku Elinu Svitolinovou, se od začátku nedokázala dostat do tempa. V úvodním setu přišla hned o první servis a ztrácela brzy 0:3. Paoliniová poté sadu dovedla k vítězství.
Také ve druhé sadě Krejčíková prohrávala 0:3 a vyžádala si pauzu na ošetření levé nohy. Od té doby sice už servis udržela, na returnu se však neprosadila. V závěrečném osmém gamu nevyužila náskok 30:0 a Paoliniová čtyřmi míčky v řadě doservírovala duel k vítězství.
V Cincinnati dnes bude hrát ještě Jiří Lehečka, který se utká o postup do čtvrtfinále se světovou šestkou Američanem Benem Sheltonem.
Turnaj mužů a žen v Cincinnati
(tvrdý povrch):
Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):