Krejčíková je po výhře nad Parksovou ve druhém kole turnaje v Cincinnati

  8:36
Barbora Krejčíková porazila na tenisovém turnaji v Cincinnati Američanku Alycii Parksovou 6:4, 4:6, 6:0 a postoupila do druhého kola. Další soupeřkou dvojnásobné grandslamové šampionky, jež na předchozí akci kategorie WTA 1000 v Montrealu vypadla hned po prvním utkání, bude světová třináctka Elina Svitolinová z Ukrajiny.
Barbora Krejčíková porazila na turnaji v Cincinnati Američanku Alycii Parksovou. | foto: Reuters

Krejčíková první výhru od Wimbledonu slavila po dvouhodinové bitvě. V jejím úvodu promarnila téměř celé vedení 5:0, ale na třetí pokus úvodní set přece jen dopodávala a ukončila při čtvrtém setbolu. Ve druhé sadě už české tenistce náskok 3:0 nestačil. Od té doby čtyřikrát za sebou ztratila podání a rozhodnout musel třetí set.

V něm pro změnu loňská wimbledonská vítězka při servisu nezaváhala, naproti tomu soupeřka se dál na podání trápila a ani jednou se nepřiblížila k jeho udržení na rozdíl jednoho míče. Krejčíková jediný brejkbol za stavu 3:0 odvrátila a v šestém gamu proměnila třetí mečbol.

Alycia Parksová v utkání s BArborou Krejčíkovou.

Po souboji soupeřek z osmé desítky světového žebříčku čeká světovou osmdesátku Krejčíkovou duel s desátou nasazenou Svitolinovou. Bude to jejich třetí vzájemný zápas a česká hráčka oba předchozí, které se hrály na antuce, vyhrála.

Krejčíková (ČR) - Parksová (USA) 6:4, 4:6, 6:0

