Krejčíková první výhru od Wimbledonu slavila po dvouhodinové bitvě. V jejím úvodu promarnila téměř celé vedení 5:0, ale na třetí pokus úvodní set přece jen dopodávala a ukončila při čtvrtém setbolu. Ve druhé sadě už české tenistce náskok 3:0 nestačil. Od té doby čtyřikrát za sebou ztratila podání a rozhodnout musel třetí set.
V něm pro změnu loňská wimbledonská vítězka při servisu nezaváhala, naproti tomu soupeřka se dál na podání trápila a ani jednou se nepřiblížila k jeho udržení na rozdíl jednoho míče. Krejčíková jediný brejkbol za stavu 3:0 odvrátila a v šestém gamu proměnila třetí mečbol.
Po souboji soupeřek z osmé desítky světového žebříčku čeká světovou osmdesátku Krejčíkovou duel s desátou nasazenou Svitolinovou. Bude to jejich třetí vzájemný zápas a česká hráčka oba předchozí, které se hrály na antuce, vyhrála.
