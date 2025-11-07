Djokovič si v Aténách zahraje o 101. titul, vyzve Musettiho?

Osmatřicetiletý Djokovič bez problémů vyhrál první set, ale ve druhé sadě po premiérové ztrátě servisu na turnaji prohrával 1:3. Skóre však otočil a v zápasech, ve kterých letos získal úvodní set, má bilanci 30:0.
Vítěze rekordních 24 grandslamů Djokoviče čeká 144. finále na okruhu ATP a jeho soupeřem v něm bude buď Korda, nebo Musetti. Italský tenista v Aténách potřebuje získat titul, aby si zajistil účast na Turnaji mistrů, jenž startuje v neděli v Turíně.
Turnaj mužů v Aténách
(tvrdý povrch, dotace 766.715 eur):
Dvouhra - semifinále:
Turnaj mužů v Metách
(tvrdý povrch, dotace 596.035 dolarů):
Dvouhra - semifinále: