Češky na Turnaji mistryň: Nosková má ve skupině jedničku, Muchová Sabalenkovou

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  7:26

Linda Nosková dobíhá míček v osmifinále turnaje v Pekingu. | foto: AP

Linda Nosková a Karolína Muchová už znají soupeřky na tenisovém Turnaji mistryň, který začne v neděli v Indian Wells. Wimbledonská šampionka Nosková vyzve ve skupině 1 obhájkyni titulu Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu a Američanky Coco Gauffovou a Jessicu Pegulaovou. Muchovou čeká Běloruska Aryna Sabalenková, Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Elina Svitolinová.

Ve čtyřhře budou plnit roli nasazených dvojek deblová světová jednička Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou. Předloňské finalistky se ve skupině 2 střetnou se španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová. Čeká je také australsko-nizozemský pár Ellen Perezová, Demi Schuursová a Italky Sara Erraniová, Jasmine Paolinová.

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Nosková s Muchovou se představí na Turnaji mistryň poprvé. Jednadvacetiletá Nosková si premiérovou účast vysloužila díky wimbledonskému triumfu, předtím ovládla také travnatý turnaj v Berlíně. V září se dostala do čtvrtfinále US Open a spolu s Muchovou byla hlavní oporou českého týmu, který triumfoval v Poháru Billie Jean Kingové. Bude plnit roli nasazené osmičky. S Rybakinovou má zatím bilanci 0:3, s Gauffovou 1:2 a s Pegulaovou 3:1.

Třicetiletá Muchová se kvalifikovala mezi osm nejlepších hráček také před třemi lety, tehdy ale nemohla startovat kvůli zranění zápěstí. Vedle finálové účasti ve Wimbledonu získala letos i dva tituly. V únoru ovládla turnaj WTA1000 v Dauhá, poté uspěla v červnu na trávě v Bad Homburgu. Na Turnaji mistryň bude hrát jako nasazená sedmička. Se Sabalenkovou má bilanci 3:2, s Andrejevovou 0:1 a se Svitolinovou 1:3. Z každé skupiny postoupí do semifinále dvě nejlepší hráčky.

Karolína Muchová po vítězství na turnaji ve Wu-chanu.

Nosková s Muchovou postupem na Turnaj mistryň prodloužily úspěšnou sérii českých tenistek. Ve dvouhře mělo Česko na finále WTA Tour zástupkyně ve 13 z posledních 15 ročníků.

Dvě české singlistky budou na Turnaji mistryň hrát poprvé od roku 2021, kdy se v soutěži představily Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková. Krejčíková je také poslední českou účastnicí ve dvouhře, před dvěma lety se dostala do semifinále. Z českých hráček ovládla dvouhru na Turnaji mistryň naposledy Petra Kvitová v roce 2011.

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