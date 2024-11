Krejčíková na Turnaji mistryň? I po útlumu může vyhrát, myslí si expertky

V Brně jsem měl hodně dietní roli, tvrdí Říčka. Za vítkovickou šanci je rád

Útočník Robert Říčka si přál začít nové angažmá vítězně. To se ovšem nezdařilo, hokejisté Vítkovic totiž prohráli v Třinci těsně 1:2. „Je to derby, ale bral jsem to jako normální zápas a snažil se...