Zahozená raketa, rozbitý mikrofon. Vzteklý Medveděv na Turnaji mistrů prohrál s Fritzem

První set byl dlouho vyrovnaný, ale za stavu 4:5 předvedl Medveděv tři dvojchyby za sebou a Fritz se ujal vedení. Osmadvacetiletý Rus poté naštvaně rozbil raketu a v pohodě nebyl ani ve druhé sadě. Při skóre 2:4 nejprve vzteky zahodil raketu a poté rozbil mikrofon.

Taylor Fritz zdraví diváky po vítězství nad Daniilem Medvěděvem na Turnaji mistrů.

Medveděv za to byl potrestán ztraceným fiftýnem a vzápětí při soupeřově servisu několikrát držel raketu obráceně, jako by chtěl podání přijímat držadlem. Pro vítěze US Open z roku 2021 jde o komplikaci v boji o semifinále, naopak Fritz své šance výrazně zvýšil.

„Byl jsem přesvědčený, že za stavu 5:3 ve druhém setu zase zapne a bude bojovat. Někteří hráči to takhle dělají. Snaží se vás ukolébat, abyste si mysleli, že je hotovo. Proto jsem si říkal, že musím být pořád ve střehu,“ citovala agentura Reuters Fritze.