Nosková si dál užívá dramatické chvíle a poráží nejlepší. Už nejsem ztracená, těší ji

Markéta Plšková
  13:34
Prohrávala 6:4, 1:6 a 1:4, když najednou ještě zabrala a náročný zápas proti světové trojce Coco Gauffové dotáhla ve třetím setu do tiebreaku. V něm Linda Nosková zaostávala nejprve 0:3 a poté 2:4, i tento tlak ale 21letá tenistka ustála a osmifinálový zápas prestižního turnaje v Madridu vyhrála. Opět tak ukázala, že se ve stresových situacích na kurtu doslova vyžívá.
Linda Nosková je nadšená po výhře nad Coco Gauffovou v osmifinále turnaje v Madridu. | foto: Reuters

Už před čtrnácti dny na týmovém Billie Jean King Cupu ve švýcarském Bielu se jí podařilo vypjatou situaci ustát. Proti Belindě Bencicové tehdy čelila třem mečbolům, navíc věděla, že pokud prohraje, Češky znovu poputují místo na finálový turnaj do baráže o udržení.

Ani taková zodpovědnost ji však nerozhodila. Zkrácenou hru rozhodujícího setu vyhrála 11:9, načež její kolegyně Marie Bouzková ovládla i své utkání a Češky tak mohou v září zabojovat o vytoužený pohár.

Nosková a Plíšková postoupily na turnaji v Madridu do čtvrtfinále, uspěl i Menšík

A to především díky stálici Noskové.

„Já si někdy říkám, že se právě v takových situacích vyžívám. A to na jednu i druhou stranu,“ komentovala tehdy vyčerpaná týmová jednička. „Loni se mi spíš stávalo, že jsem vyhrávala, měla jsem třeba i mečbol nebo setbol, ale pak se utkání otočilo na druhou stranu. Je to o konkrétních momentech. Někdy se to prostě nesejde dobře.“

Naštěstí pro ni byl v Bielu vítězný míček připsán jí. A znovu nyní v Madridu, kde si tak zahraje čtvrté čtvrtfinále na podnicích kategorie 1000 a první na antuce. Gauffovou, která v nedělním zápase zvracela, nakonec udolala právě v rozhodujícím tiebreaku a slavila výhru 6:4, 1:6 a 7:6 (7:5).

„Ulevilo se mi,“ vydechla pak v následném rozhovoru. „Byl to zajímavý zápas, hodně nahoru a dolů. Já jsem se naštěstí dokázala vrátit za toho stavu 1:4 ve třetím setu, ačkoliv jsem tomu skoro už sama nevěřila. Našla jsem zpátky rytmus docela na poslední chvíli. Ale hlavně už nejsem na antuce tak ztracená.“

Linda Nosková přijímá gratulaci od Coco Gauffové za výhru v osmifinále turnaje...

Američanku porazila jen deset dní poté, co na ni poprvé v kariéře vyzrála také Karolína Muchová. Nosková se s aktuální světovou trojkou střetla teprve potřetí, předtím jí dvakrát podlehla na tvrdém povrchu v Indian Wells a Cincinnati v roce 2023.

Teď si v Madridu připsala cenný skalp.

„Snažila jsem se pořád hrát, nevzdávat se. Určitě tady byla spousta výměn, které mohly dopadnout jinak, výrazně lépe v můj prospěch,“ uznala po dvouhodinovém klání. „Byla tam spousta brejkbolů, které jsem mohla zvládnout lépe. Ale o to víc jsem vděčná, že jsem dokázala vyhrát.“

Nosková proměnila jen tři z deseti brejkbolů, Gauffová jí vzala podání celkem čtyřikrát. I v dalších statistikách mladá Američanka mírně vyčnívala, ovšem klíčové momenty nezvládla tak dobře jako její česká protivnice, která mimochodem v letošní sezoně v jedné statistice obzvlášť vyniká.

Zdolala Bencicovou, pocuchala si nervy. Nosková: V divokých situacích se vyžívám

Nastřílela druhý nejvyšší počet es, více jich má na svém kontě jen Jelena Rybakinová, která ovšem i díky triumfu na Australian Open odehrála o dvanáct zápasů více než Nosková.

„Je těžké najít sebevědomí, ale musíte v sebe věřit. Tím spíše, když jste dokázali v minulosti vyhrát spoustu těžkých zápasů. Vždycky se to může obrátit ve váš prospěch, pokud máte tu sebedůvěru,“ komentovala česká tenistka svá představení.

„Vždycky se snažím najít svou hru, jak nejrychleji to jde. Pro mě je strašně důležité, abych se cítila dobře na kurtu, protože v takovém případě jsem schopná dělat velké věci.“

Vždyť i v televizních přenosech zaznívá, že z ní roste velká hráčka.

V situacích, ve kterých by jiní panikařili, ona zůstává klidná. Ano, někdy ji samozřejmě nepříznivý vývoj zápasu rozhodí nebo se jí až tak nedaří, ale právě její rozvážná mysl je jednou z jejích největších předností.

Linda Nosková v osmifinále turnaje v Madridu.
Coco Gauffová v osmifinále turnaje v Madridu.

Poslední čtyři tiebreaky třetích setů, které Nosková hrála, dokázala urvat na svou stranu. Kromě zkrácených her proti Gauffové a Bencicové si loni podmanila ty s Julií Putincevovou ve Wuchanu (7:2) a Jessicou Pegulaovou v Pekingu (8:6), kde si zahrála o titul.

Ještě poslední krok však Noskové stále chybí. A to právě zisk některého z velkých triumfů, který by jí jistojistě slušel.

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Česká šampionka Manuel představila závodní outfit. Jak se vám líbí?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do sezony v nových barvách....

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do venkovní části sezony v nových barvách. Halová mistryně světa z posledního šampionátu v polské Toruni ukázala závodní dres, ve kterém ji fanoušci...

Nosková si dál užívá dramatické chvíle a poráží nejlepší. Už nejsem ztracená, těší ji

Linda Nosková je nadšená po výhře nad Coco Gauffovou v osmifinále turnaje v Madridu. | foto: Reuters

Prohrávala 6:4, 1:6 a 1:4, když najednou ještě zabrala a náročný zápas proti světové trojce Coco Gauffové dotáhla ve třetím setu do tiebreaku. V něm Linda Nosková zaostávala nejprve 0:3 a poté 2:4, i...

28. dubna 2026  13:34

Charles Leclerc se stal novou tváří L’Oréal. Fanoušci žádají společný spot se Sainzem

Piloti formule 1 Carlos Sainz a Charles Leclerc

Pilot formule 1 Charles Leclerc se stal globálním ambasadorem L’Oréal Paris. Monacký jezdec Ferrari se tak přidal ke svému bývalému týmovému kolegovi Carlosi Sainzovi, který se v kampaních kosmetické...

28. dubna 2026  13:10

Žlutá amnestie. Na šampionátu se karty budou mazat po skupinách i po čtvrtfinále

Dánský obránce Victor Nelsson vidí žlutou kartu v baráži s Českem.

I ten největší raubíř bude mít „problémy“ se na mistrovství světa vykartovat. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) schválí, že na blížícím se šampionátu v Americe po každých třech zápasech bude...

28. dubna 2026  12:30

POHLED: Zlatá doba brankářská? Do hokejové špičky se valí mocná česká vlna

Premium
Daniel Vladař z Philadelphie při nástupu.

Měl jsem to štěstí sledovat na vlastní oči úžasné umění Dominika Haška ve finále Stanley Cupu nebo Tomáše Vokouna v mači o zlato na mistrovství světa. A že to byla podívaná! S podporou skvělých...

28. dubna 2026

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

28. dubna 2026  11:56

První ženský titul mezi elitními šipkaři. Greavesové nestačili ani bývalí šampioni

Beau Greavesová jako první žena v historii vyhrála turnaj profesionální...

Šipkařka Beau Greavesová jako první žena v historii vyhrála turnaj profesionální organizace PDC. Ve finále jednoho z turnajů série Players Championship zdolala 8:7 na legy bývalého mistra světa...

28. dubna 2026  11:03,  aktualizováno  11:17

První společná procházka. Petra Kvitová se pochlubila fotografií se všemi dětmi

Petra Kvitová. Sport z jejího života nezmizel. Jakmile jsme rozhovor...

Česká tenisová hvězda Petra Kvitová si naplno užívá rodinné štěstí. Ke staršímu synovi Petrovi jí na začátku jara přibyla dvojčata Emma a Ella. Nyní se dvojnásobná vítězka Wimbledonu pochlubila...

28. dubna 2026  11:01

Dukla, nebo Šelmy? O volejbalovém titulu rozhodne poslední bitva

Brněnské volejbalistky se radují z vítězství.

Volejbalistky liberecké Dukly vlétly do finálové série extraligy skvěle, ale po dvou vyhraných duelech se jejich jízda za titulem zadrhla. Zkušené Šelmy Brno, vítězky základní části extraligy, oba...

27. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  28. 4. 10:23

Obhájci titulu z Oklahoma City slaví rychlý postup, Denver odvrátil vyřazení

Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City skóruje proti Phoenixu.

Basketbalisté Oklahoma City slaví jako první tým postup z prvního kola play off NBA. Vítězové základní části zámořské ligy a obhájci titulu porazili domácí Phoenix i ve čtvrtém utkání, tentokrát...

28. dubna 2026  9:18

Ty vole, Alby, já brečím! Šlégr o baráži, přebírání klubu i novém stadionu

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Když hokejový Litvínov definitivně stvrdil v baráži s Jihlavou záchranu v extralize, v Jiřím Šlégrovi explodovaly nahromaděné emoce. „Alby mi říkal: Tohle už mi nedělej, do toho už mě neposílej! A já...

28. dubna 2026  9:10

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Hrát jako v NHL, nebo se změnit? V Česku na to nejsou zvyklí, říká Laukův otec

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

Se dvěma body ze třinácti zápasů play off byste jeho jméno na té pozici asi nečekali. Pardubičtí trenéři hokejistu Jakuba Lauka pro nedělní, pátý duel extraligového finále šoupli rovnou do elitního...

28. dubna 2026  8:53

Marcolino, kasovní trhák Ústí? I v lize je takových málo, tvrdí Habanec

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký Alan do...

Své první dva domácí góly za druholigový fotbalový Viagem dal Alan Do Marcolino hlavou, což u této 194 centimetrů vysoké věže z Gabonu asi nikoho nepřekvapí. Ani kouč Svatopluk Habanec ale nečekal,...

28. dubna 2026  8:04

