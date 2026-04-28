Nosková si dál užívá dramatické chvíle a poráží nejlepší. Už nejsem ztracená, těší ji

Už před čtrnácti dny na týmovém Billie Jean King Cupu ve švýcarském Bielu se jí podařilo vypjatou situaci ustát. Proti Belindě Bencicové tehdy čelila třem mečbolům, navíc věděla, že pokud prohraje, Češky znovu poputují místo na finálový turnaj do baráže o udržení.
Ani taková zodpovědnost ji však nerozhodila. Zkrácenou hru rozhodujícího setu vyhrála 11:9, načež její kolegyně Marie Bouzková ovládla i své utkání a Češky tak mohou v září zabojovat o vytoužený pohár.
A to především díky stálici Noskové.
„Já si někdy říkám, že se právě v takových situacích vyžívám. A to na jednu i druhou stranu,“ komentovala tehdy vyčerpaná týmová jednička. „Loni se mi spíš stávalo, že jsem vyhrávala, měla jsem třeba i mečbol nebo setbol, ale pak se utkání otočilo na druhou stranu. Je to o konkrétních momentech. Někdy se to prostě nesejde dobře.“
Naštěstí pro ni byl v Bielu vítězný míček připsán jí. A znovu nyní v Madridu, kde si tak zahraje čtvrté čtvrtfinále na podnicích kategorie 1000 a první na antuce. Gauffovou, která v nedělním zápase zvracela, nakonec udolala právě v rozhodujícím tiebreaku a slavila výhru 6:4, 1:6 a 7:6 (7:5).
„Ulevilo se mi,“ vydechla pak v následném rozhovoru. „Byl to zajímavý zápas, hodně nahoru a dolů. Já jsem se naštěstí dokázala vrátit za toho stavu 1:4 ve třetím setu, ačkoliv jsem tomu skoro už sama nevěřila. Našla jsem zpátky rytmus docela na poslední chvíli. Ale hlavně už nejsem na antuce tak ztracená.“
Američanku porazila jen deset dní poté, co na ni poprvé v kariéře vyzrála také Karolína Muchová. Nosková se s aktuální světovou trojkou střetla teprve potřetí, předtím jí dvakrát podlehla na tvrdém povrchu v Indian Wells a Cincinnati v roce 2023.
Teď si v Madridu připsala cenný skalp.
„Snažila jsem se pořád hrát, nevzdávat se. Určitě tady byla spousta výměn, které mohly dopadnout jinak, výrazně lépe v můj prospěch,“ uznala po dvouhodinovém klání. „Byla tam spousta brejkbolů, které jsem mohla zvládnout lépe. Ale o to víc jsem vděčná, že jsem dokázala vyhrát.“
Nosková proměnila jen tři z deseti brejkbolů, Gauffová jí vzala podání celkem čtyřikrát. I v dalších statistikách mladá Američanka mírně vyčnívala, ovšem klíčové momenty nezvládla tak dobře jako její česká protivnice, která mimochodem v letošní sezoně v jedné statistice obzvlášť vyniká.
Nastřílela druhý nejvyšší počet es, více jich má na svém kontě jen Jelena Rybakinová, která ovšem i díky triumfu na Australian Open odehrála o dvanáct zápasů více než Nosková.
„Je těžké najít sebevědomí, ale musíte v sebe věřit. Tím spíše, když jste dokázali v minulosti vyhrát spoustu těžkých zápasů. Vždycky se to může obrátit ve váš prospěch, pokud máte tu sebedůvěru,“ komentovala česká tenistka svá představení.
„Vždycky se snažím najít svou hru, jak nejrychleji to jde. Pro mě je strašně důležité, abych se cítila dobře na kurtu, protože v takovém případě jsem schopná dělat velké věci.“
Vždyť i v televizních přenosech zaznívá, že z ní roste velká hráčka.
V situacích, ve kterých by jiní panikařili, ona zůstává klidná. Ano, někdy ji samozřejmě nepříznivý vývoj zápasu rozhodí nebo se jí až tak nedaří, ale právě její rozvážná mysl je jednou z jejích největších předností.
Poslední čtyři tiebreaky třetích setů, které Nosková hrála, dokázala urvat na svou stranu. Kromě zkrácených her proti Gauffové a Bencicové si loni podmanila ty s Julií Putincevovou ve Wuchanu (7:2) a Jessicou Pegulaovou v Pekingu (8:6), kde si zahrála o titul.
Ještě poslední krok však Noskové stále chybí. A to právě zisk některého z velkých triumfů, který by jí jistojistě slušel.