V České Lípě bude hrát i Havlíčková, vítězka grandslamu v Paříži

Prestižní turnaj Mácha Lake Open ve dvouhře a čtyřhře s dotací 60 tisíc amerických dolarů bude mít včetně kvalifikace od 12. do 19. června premiéru na dvorcích v České Lípě. Na 21. ročníku, přičemž předchozích dvacet dílů mělo centrum ve Starých Splavech, půjdou do boje o cenné body do žebříčku WTA tenistky z celého světa a diváci se mohou těšit také na start českých vycházejících hvězd.

V hlavní fázi dvouhry se představí i čerstvá dvojnásobná vítězka juniorské soutěže na grandslamovém Roland Garros v Paříži Lucie Havlíčková, která od pořadatelů obdržela volnou kartu. Šestou nasazenou hráčkou Mácha Lake Open je její vrstevnice Linda Nosková, aktuálně 139. hráčka světa.

Na kurtech u Ploučnice v příštím týdnu nastoupí i Havlíčkové partnerka z vítězného českého juniorského páru na nedávném French Open a semifinalistka dvouhry šestnáctiletá Sára Bejlek a také další tuzemská naděje Nikola Bartůňková, rovněž semifinalistka dvouhry z Paříže a finalistka čtyřhry.

Kromě nich mají jistotu startu v hlavní soutěži na Mácha Lake Open z českých tenistek i zkušenější Tereza Smitková, bývalá osmifinalistka Wimbledonu, a Jesika Malečková.

Domácí tenistky čekají v České Lípě souboje se zahraniční konkurencí z 20 zemí tří kontinentů. Jedničkou turnaje bude Panna Udvardyová z Maďarska, 98. hráčka světa. Za ní jsou dalšími nasazenými hráčkami Renate Zarazuová z Mexika, Řekyně Despine Papamichailová, Slovenka Rebecca Šramková a Kathinka von Deichmannová z Lichtenštejnska, vše hráčky z druhé světové stovky.

„V České Lípě se představí hodně kvalitní konkurence mladých talentů i zkušenějších hráček. Oproti loňsku se díky většímu počtu kurtů v České Lípě zvyšuje počet hráček v hlavní dvouhře ze 32 na 48, což umožní start dalším talentovaným českým hráčkám,“ uvedl turnajový ředitel Ronald Wawrečka.

„Jednali jsme i o účasti talentovaných sester Lindy a Brendy Fruhvirtových, ale jejich rodina dala přednost přípravě na trávě na Wimbledon. Do České Lípy se chystá i spousta předních trenérů a odborníků, po celý týden bude s pořadateli spolupracovat ambasadorka turnaje Helena Suková, bývalá nejlepší světová deblistka a mnohonásobná grandslamová vítězka,“ dodal Wawrečka.

Mácha Lake Open je po turnajích světové série WTA Tour v Praze a v Ostravě třetím nejlépe obsazeným mezinárodním podnikem tenistek v Česku. Vítězka dvouhry získá prize money 7 344 dolarů a 80 bodů do žebříčku WTA.