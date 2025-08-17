Cincinnati bude hostit další bitvu králů. V semifinále uspěli Alcaraz i Sinner

V prvním setu si Sinner i Atmane drželi podání, a tak musel rozhodnout tiebreak. V něm se Sinner ujal vedení 3:0 a náskok už udržel. Ve druhé sadě Atmane dvakrát ztratil servis. Italský favorit a obhájce titulu proměnil po hodině a půl při soupeřově podání třetí mečbol.
Třiadvacetiletý Altmane se díky semifinálové účasti posune ve světovém žebříčku ze 136. pozice minimálně na 70. místo.
Sinner postupem oslavil 24. narozeniny. Dva sety ve druhém semifinále stačily i Alcarazovi, protože Zverev byl vyčerpaný a týden před US Open ho trápily potíže s krevním oběhem.
„Najednou se mu udělalo špatně a já více myslel na to, jak se asi cítí, než abych hrál dobrý tenis. Bylo to těžké. Jsem rád za finále, ale je mi Sashy líto,“ řekl Alcaraz. Zverev, jenž trpí cukrovkou, vydržel na kurtu do konce. Očividně mu však docházely síly a jeho španělský soupeř srovnal vzájemnou bilanci na 6:6.
Alcaraz se stal ve 22 letech třetím nejmladším hráčem, jenž dosáhl na podnicích Masters na deváté finále. Dokázali to jen v 21 letech Novak Djokovič a ještě o rok mladší Rafael Nadal. Se Sinnerem se utká letos počtvrté a celkově počtrnácté, ve vzájemné bilanci má navrch 8:5 Alcaraz.
Turnaj mužů a žen v Cincinnati
(tvrdý povrch)
Muži (dotace 9,193.540 dolarů):