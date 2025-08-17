Cincinnati bude hostit další bitvu králů. V semifinále uspěli Alcaraz i Sinner

Světová jednička Ital Jannik Sinner si na tenisovém turnaji Masters v Cincinnati poradil s francouzskou senzací Terencem Atmanem a po výhře 7:6, 6:2 postoupil do finále. O 21. titul si v generálce na US Open zahraje se Španělem Carlosem Alcarazem. Dvaadvacetiletý Španěl porazil Němce Alexandra Zvereva 6:4, 6:3 a vybojoval si na okruhu už sedmé finále za sebou.
Jannik Sinner se natahuje po míčku v semifinále turnaje v Cincinnati. | foto: Reuters

V prvním setu si Sinner i Atmane drželi podání, a tak musel rozhodnout tiebreak. V něm se Sinner ujal vedení 3:0 a náskok už udržel. Ve druhé sadě Atmane dvakrát ztratil servis. Italský favorit a obhájce titulu proměnil po hodině a půl při soupeřově podání třetí mečbol.

Třiadvacetiletý Altmane se díky semifinálové účasti posune ve světovém žebříčku ze 136. pozice minimálně na 70. místo.

Sinner postupem oslavil 24. narozeniny. Dva sety ve druhém semifinále stačily i Alcarazovi, protože Zverev byl vyčerpaný a týden před US Open ho trápily potíže s krevním oběhem.

„Najednou se mu udělalo špatně a já více myslel na to, jak se asi cítí, než abych hrál dobrý tenis. Bylo to těžké. Jsem rád za finále, ale je mi Sashy líto,“ řekl Alcaraz. Zverev, jenž trpí cukrovkou, vydržel na kurtu do konce. Očividně mu však docházely síly a jeho španělský soupeř srovnal vzájemnou bilanci na 6:6.

Alcaraz se stal ve 22 letech třetím nejmladším hráčem, jenž dosáhl na podnicích Masters na deváté finále. Dokázali to jen v 21 letech Novak Djokovič a ještě o rok mladší Rafael Nadal. Se Sinnerem se utká letos počtvrté a celkově počtrnácté, ve vzájemné bilanci má navrch 8:5 Alcaraz.

Alcaraz (2-Šp.) - Zverev (3-Něm.) 6:4, 6:3

Cincinnati bude hostit další bitvu králů. V semifinále uspěli Alcaraz i Sinner

Indráčková ve Wisle zaznamenala nejlepší výsledek v seriálu, Koudelka byl čtrnáctý

Skokanka na lyžích Karolína Indráčková skončila devátá v závodu letní Grand Prix ve Wisle a v třetím dílu zaznamenala svůj nejlepší výsledek v letošním seriálu. To se povedlo i Romanu Koudelkovi díky...

16. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  22:50

Perušič se Schweinerem jsou v Montrealu v semifinále, čekají je neoblíbení Norové

Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner jsou na Pro Tour Elite v Montrealu v semifinále po výhře 21:13, 21:16 nad Australany Izacem Carracherem a Markem Nicolaidisem. V boji o...

16. srpna 2025  8:07,  aktualizováno  22:23

