Nosková si zahraje o titul v Tokiu. Zraněná Rybakinová nenastoupila

Sedmnáctá hráčka světa Nosková, jež zakončí sezonu jako česká jednička, postoupila do šestého finále v kariéře a třetího v tomto roce. Letos neuspěla v Praze proti Marii Bouzkové a na začátku října prohrála v Pekingu s Američankou Amandou Anisimovovou. Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy získala dosud jediný titul vloni v mexickém Monterrey.
Nosková postoupila po odstoupení soupeřky podruhé za sebou. Ve čtvrtfinále jí kvůli zranění zad vzdala Ruska Anna Kalinská, nad kterou česká tenistka vedla 6:0, 1:0.
S nasazenou dvojkou Rybakinovou měla hrát Nosková počtvrté. Zatím proti ní nikdy neuspěla a nezískala ani set. Wimbledonská vítězka z roku 2022, která si postupem do semifinále zajistila na poslední chvíli účast na Turnaji mistryň, ale k duelu nenastoupil.
„Moc mě mrzí, že dnes nemohu hrát. Tento týden mám problémy se zády a nemohu hrát na sto procent. Jsem zklamaná, že mě fanoušci dnes neuvidí, ale doufám, že se uvidíme příští rok,“ citovala organizace WTA Rybakinovou.
Tenisový turnaj žen v Tokiu
(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - semifinále: