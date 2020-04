Antuková sezona po US Open? Zvažujeme to, řekl šéf ATP

Na přelom září a října už přeložili francouzští pořadatelé bez předchozí konzultace s ostatními grandslamové Roland Garros.



Zatím je sezona do 13. července přerušená a je jasné, že všechny turnaje na trávě včetně Wimbledonu se letos neodehrají. Antukovou sezonu by bylo možné podle Gaudenziho zachránit, pokud by se Roland Garros hrálo ještě později a po US Open by se do programu vložily květnové turnaje Masters v Madridu a Římě.

„Nejlepší by pro nás bylo, kdyby se v létě normálně odehrálo US Open Series, pak by následovala antuka, poté Asie a nakonec Turnaj mistrů. Znamenalo by to, že zachráníme 80 procent sezony,“ řekl bývalý italský tenista. „Pokud bychom opravdu uspořádali sedm turnajů Masters a tři grandslamy, pak by si nikdo nemohl příliš stěžovat,“ dodal.



Podle současného kalendáře je US Open naplánováno od 24. srpna do 13. září. Zatím ale není jasné, zda situace v USA jeho pořádání umožní. „Pokud by muselo být zrušeno US Open Series včetně US Open, pak bychom sezonu nejspíše protáhli do prosince, ale momentálně se soustředíme na to, že platí termín restartu sezony 13. července,“ uvedl Gaudenzi.

Všechny varianty jsou ale nyní otevřené a rozhodovat bude aktuální bezpečností situace ohledně šíření koronaviru v jednotlivých zemích. „Vypracovali jsme už 50 verzí kalendáře, který den ze dne pořád měníme,“ posteskl si Gaudenzi. „Náš systém je solidní, rok bez tenisu zvládne, ale ne déle,“ dodal.