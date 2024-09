ONLINE: Sinner hraje s Draperem o finále US Open, následuje domácí derby

Se Sinnerem se sice musí počítat jako s favoritem, ale nelze podcenit výkonnost světové pětadvacítky na druhé straně kurtu. Draper zatím jako jediný ze semifinalistů neztratil v New Yorku ani jeden set.

Ve třech sadách naposledy vyprovodil desítku žebříčku ATP Australana De Minaura, předtím Čecha Macháče.

ONLINE: Jannik Sinner vs. Jack Draper Semifinále mužského singlu sledujeme podrobně.

Jediný vzájemný duel semifinálových soupeřů navíc ovládl právě Brit, který Sinnera v roce 2021 porazil na trávě v Londýně. Dvaadvacetiletý rodák ze Suttonu zažívá stejně jako jeho konkurent kariérní sezonu. Ve Stuttgartu získal svůj první titul na okruhu a uzmul Norriemu post britské jedničky. V New Yorku zažívá grandslamový průlom, jelikož se poprvé dostal za osmifinále.

Postupem do semifinále si kariérní maximum ve Flushing Meadows vylepšil i vítěz letošního Australian Open Sinner. Ital se zatím na US Open skvěle vypořádává s tlakem, který se před turnajem ještě znásobil po zveřejnění nálezu zakázané látky v jeho těle. Světová jednička působí klidně a sebevědomě na kurtu i při pozápasových rozhovorech.

V průběhu turnaje si Sinner poradil s těžším losem oproti semifinálovému konkurentovi. Ve čtvrtfinále ve čtyřech setech přemohl Medveděva, o kolo předtím porazil domácího Paula.

Zápas amerických kamarádů

Poprvé od roku 2006 se finále US Open neobejde bez amerického tenisty. Šestadvacetiletý Fritz (12. hráč ATP) se potkal se skvělou formou, díky které překonal dva žebříčkově výše postavené tenisty. V osmifinále porazil Nora Ruuda, ve čtvrtfinále ho nezastavila ani světová čtyřka Zverev.

Američan Taylor Fritz posílá balonek na druhou stranu kurtu během čtvrtfinále US Open.

„Bude to velká zábava a bude to prostě elektrizující. Myslím, že pro fanoušky je úžasné mít jistotu, že jeden z nás půjde do finále,“ řekl šestadvacetiletý Fritz před soubojem se stejně starým kamarádem Tiafoem, kterého porazil při šesti ze sedmi příležitostí. Jediné vítězství Tiafoea sahá do doby, kdy byli ještě oba teenageři.

ONLINE: Taylor Fritz vs. Frances Tiafoe Start v 1:00 SEČ. Budeme sledovat podrobně.

„Myslím, že pár z těch zápasů jsem měl vyhrát,“ vracela se k nepříjemné bilanci světová dvacítka. „Je to ale každopádně náročný soupeř. Hraje skvěle z obou stran, má výborný servis,“ popisoval přednosti svého oponenta Tiafoe. Jednoho výše postaveného krajana už v průběhu turnaje porazil, ve třetím kole v pětisetové bitvě přešel přes Sheltona.

Pak navázal dalšími velkými výhrami nad přemožitelem Djokoviče Popyrinem a motivovaným Bulharem Dimitrovem. Na rozdíl od soupeře na druhé straně má Tiafoe se semifinále US Open zkušenost, před dvěma lety v něm prohrál s pozdějším vítězem Alcarazem.

Ostapenková s Kičenokovou ovládly čtyřhru

Ljudmyla Kičenoková a Jelena Ostapenková získaly titul ve čtyřhře. Finalistky letošního Australian Open ve finále porazily Kristinu Mladenovicovou a Čang Šuaj 6:4, 6:3. Sedmý nasazený ukrajinsko-lotyšský pár v New Yorku vybojoval premiérovou grandslamovou trofej, celý turnaj navíc dvojice zvládla bez ztráty setu.

Mladenovicová v minulosti získala s různými partnerkami šest deblových trofejí na Australian Open a Roland Garros, na US Open ale potřetí ztroskotala ve finále. Spolu s Čang Šuaj v semifinále vyřadily turnajové trojky a úřadující wimbledonské šampionky Kateřinu Siniakovou s Taylor Townsendovou, na Kičenokovou s Ostapenkovou už ale nestačily.

Ljudmyla Kičenoková (vpravo) a Jelena Ostapenková s trofejí pro vítězky čtyřhry.

„Jsme vážně skvělý tým a myslím, že máme za sebou úžasný týden. Neměly jsme žádná očekávání, prostě jsme hrály každý zápas lépe a lépe, neprohrály jsme ani set, takže to byl opravdu výborný turnaj,“ řekla Ostapenková, vítězka dvouhry na Roland Garros 2017, na kurtu při slavnostním ceremoniálu.

Společně získaly pátý deblový titul. „Ještě pořád mám od mečbolu husí kůži. Je to neuvěřitelný pocit,“ řekla Kičenoková, jež vloni získala titul v mixu ve Wimbledonu.