Veselý po prostějovské blamáži: S tenisem to nemělo nic společného

Rosol nestačil na Němce Benjamina Hassana, až 349. hráče světa. Ztratil první sadu ve zkrácené hře, dokázal ovšem vyrovnat a pomýšlel na obrat. V rozhodujícím dějství však rychle prohrával 0:4, pak získal soupeřův servis, naději na otočení výsledku ale vzápětí odmítl, když při svém podání udělal dvě dvojchyby. „Nebudu nic říkat,“ odmítl komentovat svůj výkon Rosol.

Trojnásobný vítěz turnaje Veselý prožívá špatnou sezonu, nicméně ani on nečekal, že na domácích kurtech skončí hned po prvním utkání. Od druhého setu byl na kurtu horší a v koncovce mu nepomohla ani krátká pauza za stavu 3:5 při dešťové přeháňce.

„Výkon je přesným odrazem mé současné formy. Vypadá to, že jsem se tenis odnaučil. Všechno bylo špatně. Nemám se čeho chytit, sám netuším, co bude dál,“ soukal ze sebe zklamaný český tenista. „Jedna výměna se mi povede, při druhé vyhodím míč z areálu. Nemám sebevědomí, nic se nedaří. To, co jsem předvedl, s tenisem nemělo nic společného,“ uznal Veselý.

Až ve třech setech prošel do 3. kola nejvýše nasazený Nor Casper Ruud. Toho potrápil neznámý Francouz Corentin Denolly. „Zpočátku jsem byl trochu zbrklý, postupně jsem hru zjednodušil, což mému výkonu prospělo. Někdy zkrátka není snadné hrát s neznámým soupeřem,“ uvedl 63. hráč světa.

Tenisový challenger Moneta Czech Open v Prostějově antuka, dotace 92.040 eur Dvouhra - 2. kolo:

Šafránek (ČR) - Miedler (14-Rak.) 6:2, 6:3, Ehrat (Švýc.) - Veselý (4-ČR) 3:6, 6:3, 6:4, Hassan (Něm.) - Rosol (7-ČR) 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, Galan Riveros (9-Kol.) - Lehečka (ČR) 6:0, 7:6 (8:6), Gaio (10-It.) - Nejedlý (ČR) 6:0, 6:4.

Hodně rychle naopak skončilo účinkování zkušeného Alberta Ramose Vinolase. Španělská dvojka turnaje nestačila na Petera Torebka z Německa, 31letého veterána ze šesté stovky žebříčku ATP.

Náladu domácím fanouškům mírně vylepšil Václav Šafránek. V souboji se 14. nasazeným Rakušanem Lucasem Miedlerem předvedl parádní výkon a zvítězil ve dvou setech. Díky tomu si zahraje druhé letošní osmifinále na okruhu ATP Challenger Tour. „Od prvního míče jsem byl hodně agresivní. Vydrželo to až do konce zápasu, takže jsem velmi spokojený,“ povídal po výhře Šafránek.