Nosková vstup do turnaje v Pekingu zvládla, soupeřku nepustila k brejkbolu

Nosková měla coby 26. nasazená na úvod China Open volno a soupeřku z druhé stovky světového žebříčku porazila za hodinu a čtvrt. Wang Si-jü, která ji mimo jiné loni vyřadila v 1. kole olympijského turnaje v Paříži, nepustila ani k jednomu brejkbolu.
Kompletní tenisové výsledky
Soupeřkou Noskové v boji o osmifinále bude buď další domácí hráčka Čeng Čchin-wen, nebo Emiliana Arangová z Kolumbie.
V 2. kole mužského turnaje v Pekingu bude ještě dnes hrát Jakub Menšík s Francouzem Arthurem Cazauxem.
Turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):
Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):