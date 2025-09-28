Krejčíková si v Pekingu poranila koleno a zápas s Kesslerovou vzdala

Autor: ,
  8:49
Barbora Krejčíková nedohrála na tenisovém turnaji v Pekingu kvůli zranění kolena zápas o postup do osmifinále proti Američance McCartney Kesslerové. Zranila se v úvodním gamu. Po ošetření se jí přesto dlouho dařilo, získala první set 6:1 a vedla ještě 4:2, pak už se však trápila a levé koleno ji limitovalo. Druhou sadu ztratila 5:7 a ve třetí skončila za stavu 0:3.

Barbora Krejčíková | foto: ČTK

Loňská wimbledonská vítězka Krejčíková do Pekingu dorazila jako deblová šampionka předchozího turnaje v Soulu, kde došla k trofeji při obnovené spolupráci s Kateřinou Siniakovou. Oba singlové zápasy v čínské metropoli zatím vyhrála 2:0. Dnes si však poranila koleno již při třetí výměně při pohybu na základní čáře.

Kompletní tenisové výsledky

Problémy s kolenem jsou další, které Krejčíkovou v posledních měsících potkaly. Letošní sezonu zahájila až v květnu. Na turnajích chyběla půl roku, na jaře se dlouho zotavovala ze zranění bederní části zad.

Dnes budou o osmifinále hrát ještě loňská finalistka Karolína Muchová a Marie Bouzková. Krejčíková se Siniakovou i v Pekingu patřily k velkým favoritkám deblové soutěže.

Turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Kesslerová (USA) - Krejčíková (ČR) 1:6, 7:5, 3:0 skreč

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kuděrmetovová vs. BouzkováTenis - 3. kolo - 28. 9. 2025:Kuděrmetovová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 2.30
  • -
  • 1.61
Muchová vs. BadosaováTenis - 3. kolo - 28. 9. 2025:Muchová vs. Badosaová //www.idnes.cz/sport
28. 9. 11:00
  • 1.48
  • -
  • 2.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Top moment sezony? Narození Rozárky! hlásí vítěz čtenářské ankety Hornig

Tomu, co předvedl během uplynulé zimy, málokdo rozumí a on sám na tom není lépe. Vítězslav Hornig se z hlubin celkové klasifikace Světového poháru mezi ty nejlepší biatlonisty vyšvihl za jediný rok....

28. září 2025

Krejčíková si v Pekingu poranila koleno a zápas s Kesslerovou vzdala

Barbora Krejčíková nedohrála na tenisovém turnaji v Pekingu kvůli zranění kolena zápas o postup do osmifinále proti Američance McCartney Kesslerové. Zranila se v úvodním gamu. Po ošetření se jí...

28. září 2025  8:49

Útočník Ivan bodoval za Colorado, veterán Fleury se loučil s fanoušky

V sobotním programu přípravných zápasů NHL se bodově prosadili jen dva Češi. Bojovník ze čtvrté formace Colorada Ivan Ivan asistoval u výhry 4:1 nad Dallasem a obránce Radim Mrtka se trefil za...

28. září 2025  7:32,  aktualizováno  8:48

Volejbal ONLINE: Češi bojují o bronz z MS, proti Polsku ztrácejí i ve druhém setu

Sledujeme online

Čeští volejbalisté hrají na světovém šampionátu na Filipínách o bronzové medaile. V utkání proti Polsku jsou velkými outsidery, soupeři okupují první místo světového žebříčku a před šampionátem byli...

28. září 2025  8:16

Márquez je posedmé mistrem světa MotoGP, Salač dojel v Japonsku třináctý

Španělský jezdec Marc Márquez se stal posedmé mistrem světa MotoGP. Titul si zajistil ve Velké ceně Japonska, v níž dojel druhý za Francescem Bagnaiou z Itálie. Filip Salač skonči na okruhu v Motegi...

28. září 2025  8:13

Kdy skončí černé dny Baníku? Jeden zápas to otočí. Nejsme rozhádaní, ujišťuje Boula

Není pro ně větší rival. Není cennější vítězství než nad Spartou. „Ale bohužel v současné době je to asi nad naše síly,“ ulevil si trenér ostravských fotbalistů Pavel Hapal. Výsledkové i herní...

28. září 2025  6:05

Nejsou čtyři až moc? Pardubický luxus přináší i úskalí, hvězdy se musí uskromnit

Premium

Spadají do stejné kategorie. Nikoliv vzácné, ale v hokeji často označované za nedostatkové zboží. Obránci, praváci, s přehledem na ledě a vytříbenými ofenzivními instinkty. Co by většina extraligy...

28. září 2025

Těžká rána pro Real. V derby s Atléticem ztratil vedení a schytal pětigólový debakl

Fotbalisté Realu Madrid utrpěli v 7. kole španělské ligy porážku 2:5 v městském derby na hřišti Atlética a poprvé v sezoně ztratili body. Svěřenci trenéra Xabiho Alonsa mohou navíc přijít o vedení v...

27. září 2025  18:51,  aktualizováno  23:16

Wolves s Krejčím byli kousek od skalpu Tottenhamu, Liverpool poprvé prohrál

Fotbalisté Wolverhamptonu mohli slavit první vítězství v nové sezoně Premier League. Na hřišti Tottenhamu v 94. minutě ztratili vedení a remizovali 1:1, Ladislav Krejčí odehrál celý zápas. Úvodní...

27. září 2025  13:52,  aktualizováno  23:15

Basketbalistky USK na úvod ligy vyhrály v Hradci, nováček schytal debakl v Brně

Basketbalistky USK Praha zahájily cestu za 20. ligovým titulem a šestnáctým v řadě vítězstvím na palubovce Hradce Králové 75:61. Nováček nejvyšší soutěže Basket Ostrava utrpěl v prvním kole na hřišti...

27. září 2025  19:10,  aktualizováno  21:53

Nymburk porazil Slavii o třicet bodů. Děčín těsně zdolal USK, slaví také Pardubice

Nymburští basketbalisté odstartovali nový ligový ročník, v němž budou útočit na 21. mistrovský titul, jasným vítězstvím nad Slavií. V pražské hale Královka vyhráli úřadující šampioni 95:65....

27. září 2025  21:46

Zlín si v derby poradil se Vsetínem, Litoměřice prodloužily sérii bez porážky

Úvodní derby mezi Vsetínem a Zlínem v této sezoně první hokejové ligy vyhráli na Lapači hosté 3:2. Domácí tým sice ve 38. minutě v rozmezí 39 vteřin otočil skóre na 2:1, ale v poslední třetině se...

27. září 2025  21:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.