Krejčíková si v Pekingu poranila koleno a zápas s Kesslerovou vzdala

Loňská wimbledonská vítězka Krejčíková do Pekingu dorazila jako deblová šampionka předchozího turnaje v Soulu, kde došla k trofeji při obnovené spolupráci s Kateřinou Siniakovou. Oba singlové zápasy v čínské metropoli zatím vyhrála 2:0. Dnes si však poranila koleno již při třetí výměně při pohybu na základní čáře.
Problémy s kolenem jsou další, které Krejčíkovou v posledních měsících potkaly. Letošní sezonu zahájila až v květnu. Na turnajích chyběla půl roku, na jaře se dlouho zotavovala ze zranění bederní části zad.
Dnes budou o osmifinále hrát ještě loňská finalistka Karolína Muchová a Marie Bouzková. Krejčíková se Siniakovou i v Pekingu patřily k velkým favoritkám deblové soutěže.
