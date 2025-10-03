Nosková v Pekingu nezastavuje, po jasné výhře postoupila už do semifinále

Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového turnaje v Pekingu a stane se novou českou jedničkou. Britku Sonay Kartalovou na betonu v Číně porazila 6:3, 6:4 a v boji o finále se v sobotu utká s nasazenou pětkou Jessicou Pegulaovou z USA, nebo její krajankou a turnajovou šestnáctkou Emmou Navarrovou.
Linda Nosková na síti ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.

Linda Nosková na síti ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu. | foto: Reuters

Linda Nosková
Linda Nosková se raduje z povedené výměny.
Linda Nosková ve čtvrtfinále v Pekingu.
Sonay Kartalová
5 fotografií

Dvacetiletá Nosková, která plní roli nasazené šestadvacítky, porazila Kartalovou i ve druhém vzájemném zápase. Navázala proti ní na letošní vítězství z Říma a znovu s ní neztratila ani set.

Kompletní tenisové výsledky

Po výhře se ve virtuálním žebříčku WTA posunula na životní 19. místo a příští týden by měla na pozici české jedničky nahradit Karolínu Muchovou.

Nosková vstoupila do utkání proti 81. hráčce světa Kartalové ziskem soupeřčina podání. Náskok sice neudržela a Britka vyrovnala na 3:3, od té chvíle ale svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy získala další tři gamy a s nimi i první set.

Začátek druhé sady Noskové nevyšel, ztratila úvodní servis a prohrávala 1:3. Třemi gamy za sebou ale vývoj otočila a za stavu 5:4 získala rozhodující brejk čistou hrou. „Bylo to hodně nahoru a dolů a bylo tam několik brejkbolů. Důležité bylo se udržet a prolomit ji v těch důležitých gamech,“ doplnila Nosková.

Turnaj žen v Pekingu

(tvrdý povrch, dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:
Nosková (26-ČR) - Kartalová (Brit.) 6:3, 6:4..

Program a výsledky
