Nosková v Pekingu nezastavuje, po jasné výhře postoupila už do semifinále

Dvacetiletá Nosková, která plní roli nasazené šestadvacítky, porazila Kartalovou i ve druhém vzájemném zápase. Navázala proti ní na letošní vítězství z Říma a znovu s ní neztratila ani set.
Kompletní tenisové výsledky
Po výhře se ve virtuálním žebříčku WTA posunula na životní 19. místo a příští týden by měla na pozici české jedničky nahradit Karolínu Muchovou.
Nosková vstoupila do utkání proti 81. hráčce světa Kartalové ziskem soupeřčina podání. Náskok sice neudržela a Britka vyrovnala na 3:3, od té chvíle ale svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy získala další tři gamy a s nimi i první set.
Začátek druhé sady Noskové nevyšel, ztratila úvodní servis a prohrávala 1:3. Třemi gamy za sebou ale vývoj otočila a za stavu 5:4 získala rozhodující brejk čistou hrou. „Bylo to hodně nahoru a dolů a bylo tam několik brejkbolů. Důležité bylo se udržet a prolomit ji v těch důležitých gamech,“ doplnila Nosková.
Turnaj žen v Pekingu
(tvrdý povrch, dotace 8,963.700 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: