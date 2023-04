Na antukový challenger do Ostravy dorazí Monfils, hrát bude i Veselý

„Jsme moc rádi, že se nám Monfilse podařilo získat. Navíc, když máme letos dvacátý ročník turnaje,“ řekl ředitel turnaje Václav Roubíček na adresu šestatřicetiletého vítěze 11 turnajů ATP. „Pořád to je zajímavý hráč, jeden z nejzajímavějších na okruhu, dokáže diváky bavit.“

Připustil, že netuší, v jakém rozpoložení přijede, protože je po zranění. „Jak na tom je, uvidíme dneska, kdy hraje s Jirkou Lehečkou na turnaji v Banja Luce,“ podotkl Roubíček a žertem dodal: „Hlavně ho Jirka nesmí zranit.“

Právě to, že se Monfils vrací na kurty, pomohlo ostravským pořadatelům, aby ho získali. „Chce hrát hodně zápasů a díky tomu jsme ho tady dostali,“ potvrdil Roubíček.

Monfils si loni v srpnu v Montrealu zranil chodidlo. Letos v březnu za stavu 3:3 nedohrál zápas prvního kola v Miami s Ugem Humbertem kvůli problémům se zápěstím.

Poprvé od té doby hraje tento týden v Bosně a Hercegovině, odkud se přesune do Ostravy.

Po zranění se v Ostravě do hry vrátí i Jiří Veselý, který tamější challenger vyhrál v roce 2013.

„Nejvýše nasazeným z českých tenistů bude Vít Kopřiva,“ upozornil manažer turnaje Tomáš Ostarek na 165. hráče žebříčku ATP. „Přihlášeni jsou také Zdeněk Kolář a Dalibor Svrčina.“

Nasazenou jedničkou by měl být Švýcar Dominic Stricker, momentálně 128. hráč světa. „Na něho jsme hodně zvědavý. Je to jeden z těch, co tenis hodně umějí, ale ještě se neprosadil třeba jako Lehečka a ostatní,“ uvedl Václav Roubíček.