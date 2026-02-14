Tenis ONLINE: Získá Muchová konečně velký titul? V Dauhá proti Mbokové vede

Autor: ,
Sledujeme online   16:55
V sedmém finále kariéry se snaží získat teprve druhý titul. Karolína Muchová bojuje o trofej z prestižního podniku kategorie WTA 1000 v Dauhá, čelí devatenáctileté kanadské tenistce Victorii Mbokové. Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Karolína Muchová se hecuje ve finále turnaje v Dauhá.

Karolína Muchová se hecuje ve finále turnaje v Dauhá. | foto: Reuters

Karolína Muchová hraje bekhend ve finále turnaje v Dauhá.
Karolína Muchová hraje bekhend ve finále turnaje v Dauhá.
Kanadská tenistka Victoria Mboková podává ve finále turnaje v Dauhá.
Kanadská tenistka Victoria Mboková hraje bekhend ve finále turnaje v Dauhá.
5 fotografií

Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce dosud jedinou trofej získala v roce 2019 na menším podniku v Soulu. Zbylých pět finále, včetně toho na Roland Garros 2023, prohrála. S Mbokovou se utkává poprvé.

V Kataru prošla až do semifinále bez ztráty setu, načež v pátečním boji o postup do finále udolala Marii Sakkariovou 3:6, 6:4, 6:1. Naposledy si o titul zahrála předloni v říjnu v Pekingu.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Victoria Mboková

Finále v Dauhá sledujeme v podrobné reportáži.

Světová třináctka Mboková, která v pořadí WTA figuruje o šest míst výš než Muchová, vyřadila v semifinále Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 6:3, 6:2, předtím zaskočila úřadující šampionku Australian Open Jelenu Rybakinovou.

Proti Muchové bojuje o třetí kariérní titul, v loňské průlomové sezoně triumfovala v Hongkongu a Montrealu. Letos už má na kontě finálovou účast z Adelaide.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Muchová vs. MbokováTenis - - 14. 2. 2026:Muchová vs. Mboková //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 2:3
  • 1.42
  • -
  • 2.82
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Dukla - Zlín 0:0, bezgólová premiéra kouče Šustra. Hosté v závěru zahodili penaltu

Aktualizujeme
Lukáš Penxa z Dukly a Stanley Kanu ze Zlína v souboji o míč.

Fotbalová Dukla bude i po 22. kole poslední v lize. První jarní bod získala v domácím utkání se Zlínem poté, co soupeř v závěrečných minutách neproměnil pokutový kop. Premiéru na lavičce pražského...

14. února 2026  14:53,  aktualizováno  17:04

Slovácko - Bohemians 1:2, další góly Hůlky s Lischkou. Domácí pak ztrátu nedohnali

Aktualizujeme
Momentka z utkání Slovácka s Bohemians. Centruje hostující obránce Peter Kareem.

V důležité záchranářské řeži berou všechny body hosté z Prahy. Fotbalisté Bohemians v 22. kole zvítězili na Slovácku 2:1, čímž soupeři odskočili v tabulce na sedm bodů. Přes pauzou se radovali Lukáš...

14. února 2026  14:50,  aktualizováno  17:02

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Aktualizujeme
Fotbalisté Slavie oslavují vedoucí gól na hřišti Karviné, který vstřelil...

Slávističtí fotbalisté v úvodu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na osm bodů. Po pauze rozhodl...

14. února 2026  14:06,  aktualizováno  16:58

8. den ZOH 2026 ONLINE: Voborníková ve sprintu 19., v akci bude Fernstädtová

Sledujeme online
Biatlonistka Markéta Davidová při ležce během sprintu.

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’ Ampezzo mají za sebou první týden. Ten druhý startuje v sobotu. Program načal dopoledne lyžař Marek Müller, v obřím slalomu ale dojel se ztrátou téměř 13 vteřin...

14. února 2026  16:58

Tenis ONLINE: Získá Muchová konečně velký titul? V Dauhá proti Mbokové vede

Sledujeme online
Karolína Muchová se hecuje ve finále turnaje v Dauhá.

V sedmém finále kariéry se snaží získat teprve druhý titul. Karolína Muchová bojuje o trofej z prestižního podniku kategorie WTA 1000 v Dauhá, čelí devatenáctileté kanadské tenistce Victorii Mbokové....

14. února 2026  16:55

Další trápení Davidové, dojela na 81. místě. Ve sprintu zvítězila Norka Kirkeeideová

Markéta Davidová a její běžecké trápení ve sprintu biatlonistek.

Sobotní olympijský program patřil v italské Anterselvě sprintu biatlonistek. Nejlepší Češkou byla Tereza Voborníková, která s jednou chybou skončila 19, Markéta Davidová, jež předtím vynechala...

14. února 2026  16:49

ONLINE: Finové drtí Itálii, Slováci i přes prohru mohou rovnou do čtvrtfinále

Sledujeme online
Euforie navzdory prohře, Dalibor Dvorský vstřelil klíčový gól na 3:5 proti...

Napínavá zápletka o první místo ve skupině B a tedy jistý postup do olympijského čtvrtfinále vrcholí. Slováci potřebovali prohrát se Švédskem maximálně o dva góly, což se jim v povedlo, branku na 3:5...

14. února 2026  16:42

Obří slalom ovládl Braathen, získal první medaili ze ZOH pro Brazílii. Müller zaostal

Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, zasloužený vítěz obřího slalomu.

Obří slalom lyžařů v Bormiu vyhrál Lucas Pinheiro Braathen a získal první olympijskou medaili nejen pro Brazílii, ale i celou Jižní Ameriku na zimních hrách. Pětadvacetiletý norský rodák zvítězil...

14. února 2026  16:27

Slovensko prohrálo, přesto asi půjde do čtvrtfinále. Nic však jisté nemá, jak to?

Juraj Slafkovský vyplazuje jazyk po šťastné prohře se Švédy.

Po závěrečné siréně v milánské aréně propukly poněkud netradiční scény. Poražení Slováci se radovali, vítězní Švédové smutnili se sklopenými hlavami. Seveřané totiž neudrželi klíčový třígólový...

14. února 2026  16:17

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

14. února 2026  8:45,  aktualizováno  15:56

Kousková na úvod sezony LET skončila v Rijádu na 51. místě, z Češek byla nejvýše

Sára Kousková na New South Wales Open v Austrálii.

Sára Kousková obsadila na prvním turnaji golfové série Ladies European Tour v sezoně 51. místo. Na štědře dotované akci v Rijádu byla česká jednička nejlepší z tria reprezentantek. Jana Melichová...

14. února 2026  15:42

Šok, kletba a zděšení, bůh sražený na zem. Tolik traumat mě přepadlo, říkal Malinin

Americký krasobruslař Ilja Malinin upadl.

Od našeho zpravodaje v Itálii Snad žádný jiný sportovec na hrách v Miláně nebyl tak jednoznačně pasován na vítěze her. Otázka nezněla jestli, ale o kolik. Ilja Malinin alias „Bůh čtverných skoků“ neprohrál od roku 2023 a soutěžím...

14. února 2026  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.