Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce dosud jedinou trofej získala v roce 2019 na menším podniku v Soulu. Zbylých pět finále, včetně toho na Roland Garros 2023, prohrála. S Mbokovou se utkává poprvé.
V Kataru prošla až do semifinále bez ztráty setu, načež v pátečním boji o postup do finále udolala Marii Sakkariovou 3:6, 6:4, 6:1. Naposledy si o titul zahrála předloni v říjnu v Pekingu.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Victoria Mboková
Finále v Dauhá sledujeme v podrobné reportáži.
Světová třináctka Mboková, která v pořadí WTA figuruje o šest míst výš než Muchová, vyřadila v semifinále Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 6:3, 6:2, předtím zaskočila úřadující šampionku Australian Open Jelenu Rybakinovou.
Proti Muchové bojuje o třetí kariérní titul, v loňské průlomové sezoně triumfovala v Hongkongu a Montrealu. Letos už má na kontě finálovou účast z Adelaide.