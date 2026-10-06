Tenis ONLINE: Získá Lehečka svůj největší titul? Ve finále v Tokiu hraje s Alcarazem

Finále na okruhu ATP zažívá 24letý Lehečka poosmé a chce vylepšit dosavadní negativní bilanci 2:5. Zatím uspěl pouze v lednu 2024 v Adelaide a o rok později v Brisbane.
Tyto australské podniky spadaly do kategorie ATP 250, Tokio je o úroveň výš. A tomu také odpovídá kvalita Lehečkova finálového soupeře.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Carlos Alcaraz
Finále v Tokiu sledujeme v podrobné reportáži.
S Alcarazem má český tenista zatím bilanci 1:3, porazil ho jen v únoru 2025 v Dauhá. Poslední vzájemné střetnutí na loňském US Open prohrál 0:3, v minulé sezoně Španělovi podlehl také ve finále jiné „pětistovky“ v Queen’s Clubu.
Co se týče letoška, jde o druhé Lehečkovo finále – v březnu na Masters v Miami nestačil na Jannika Sinnera.
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Forma z Davis Cupu, nový kouč a drtivý servis. Zdolá rozjetý Lehečka i Alcaraze?
O rok mladší Alcaraz usiluje v Tokiu o obhajobu loňského vavřínu, celkově hraje už o 27. titul z elitního okruhu. Sedminásobnému grandslamovému šampionovi ve světovém žebříčku patří třetí pozice, kvůli zranění zápěstí letos vynechal Roland Garros i Wimbledon, ale nyní se vrací do formy.
Rozjetý je však i Lehečka, jenž v součtu s povedenou kvalifikací Davis Cupu v Praze vyhrál už šest zápasů v řadě.
Pokud tuto sérii ještě natáhne, získá nejcennější titul v dosavadní kariéře.