Po nich se v souboji jedniček utkají Linda Nosková a Antonia Ružičová a do čtyřhry jsou zatím nahlášené Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou a Jana Fettová s Marčinkovou. Všechny zápasy sledujeme v podrobných reportážích.
Reprezentantky do barážové skupiny vstoupily v pátek drtivou výhrou 3:0 nad Kolumbií, když neztratily ani jeden set. Chorvatky jihoamerický celek také zdolaly, ale zapotily se více, v sobotu zapsaly triumf 2:1.
Nicméně na vyhlídkách pro nedělní program to nic nemění – první pozici obsadí vítězky souboje mezi Češkami a domácími tenistkami.
Devatenáctiletá Bartůňková hraje na dvojce stejně jako proti Kolumbii, kdy v BJK Cupu debutovala. Ve světovém pořadí zaujímá 130. pozici. Její soupeřkou je stejně stará Marčinková, která ve světovém žebříčku figuruje o 13 míst výše.
Nikola Bartůňková vs. Petra Marčinková
I ona už ve Varaždínu nastoupila, proti Kolumbii vyhrála dvouhru i čtyřhru. S Bartůňkovou se utkávají poprvé.
„Nikola má pestrou hru, což by soupeřce mohlo vadit. A Dominiku a Lucku pošetříme na případnou čtyřhru,“ zdůvodnil nominaci v nahrávce pro média Pála.
V následujícím souboji jedniček bude jasnou favoritkou světová třináctka Nosková, jež se se 75. tenistkou pořadí Ružičovou střetne podruhé. Před čtyřmi lety ji porazila v egyptském Šarm aš Šajchu 3:6, 6:4, 6:4. Ružičová v sobotu prohrála s Osoriovou hladce ve dvou setech.
Linda Nosková vs. Antonia Ružičová
Do čtyřhry jsou zatím nahlášeny vítězné páry obou celků, tedy Havlíčková se Šalkovou a Fettová s Marčinkovou. Složení se ale ještě může změnit.
Češky mají ještě jednu speciální motivaci, chtějí Pálovi dopřát úspěšnou rozlučku s rolí kapitána. Zkušeného trenéra, který je ve funkci od roku 2008 a získal s týmem šest trofejí v dřívějším Fed Cupu, vystřídá od nové sezony Barbora Strýcová.
Vítězky utkání si zajistí start v elitní divizi BJK Cupu pro příští rok a v dubnu je čeká jediný zápas doma, nebo venku o postup na finálový turnaj.