Poslední zápas kapitána Petra Pály a zároveň také přímý boj o první místo v barážové skupině, které jako jediné zaručuje setrvání v elitní divizi Billie Jean King Cupu. České tenistky soupeří ve Varaždínu s domácími Chorvatkami, začíná Nikola Bartůňková proti Petře Marčinkové.

Nikola Bartůňková hraje forhend v baráži BJK Cupu proti Kolumbii. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Po nich se v souboji jedniček utkají Linda Nosková a Antonia Ružičová a do čtyřhry jsou zatím nahlášené Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou a Jana Fettová s Marčinkovou. Všechny zápasy sledujeme v podrobných reportážích.

Reprezentantky do barážové skupiny vstoupily v pátek drtivou výhrou 3:0 nad Kolumbií, když neztratily ani jeden set. Chorvatky jihoamerický celek také zdolaly, ale zapotily se více, v sobotu zapsaly triumf 2:1.

Nicméně na vyhlídkách pro nedělní program to nic nemění – první pozici obsadí vítězky souboje mezi Češkami a domácími tenistkami.

Devatenáctiletá Bartůňková hraje na dvojce stejně jako proti Kolumbii, kdy v BJK Cupu debutovala. Ve světovém pořadí zaujímá 130. pozici. Její soupeřkou je stejně stará Marčinková, která ve světovém žebříčku figuruje o 13 míst výše.

ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Petra Marčinková

Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

I ona už ve Varaždínu nastoupila, proti Kolumbii vyhrála dvouhru i čtyřhru. S Bartůňkovou se utkávají poprvé.

„Nikola má pestrou hru, což by soupeřce mohlo vadit. A Dominiku a Lucku pošetříme na případnou čtyřhru,“ zdůvodnil nominaci v nahrávce pro média Pála.

V následujícím souboji jedniček bude jasnou favoritkou světová třináctka Nosková, jež se se 75. tenistkou pořadí Ružičovou střetne podruhé. Před čtyřmi lety ji porazila v egyptském Šarm aš Šajchu 3:6, 6:4, 6:4. Ružičová v sobotu prohrála s Osoriovou hladce ve dvou setech.

ONLINE: Linda Nosková vs. Antonia Ružičová

Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži.

Do čtyřhry jsou zatím nahlášeny vítězné páry obou celků, tedy Havlíčková se Šalkovou a Fettová s Marčinkovou. Složení se ale ještě může změnit.

Češky mají ještě jednu speciální motivaci, chtějí Pálovi dopřát úspěšnou rozlučku s rolí kapitána. Zkušeného trenéra, který je ve funkci od roku 2008 a získal s týmem šest trofejí v dřívějším Fed Cupu, vystřídá od nové sezony Barbora Strýcová.

Vítězky utkání si zajistí start v elitní divizi BJK Cupu pro příští rok a v dubnu je čeká jediný zápas doma, nebo venku o postup na finálový turnaj.

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Pančochovou zavalil sníh, zůstala pod ním tři minuty. Nemohla jsem se hnout, řekla

Česká snowboardistka Šárka Pančochová spadla v obou semifinálových jízdách na...

Česká snowboardistka a olympionička Šárka Pančochová sdílela na svých sociálních sítích video, na kterém při ježdění v Japonsku skončila ve sněhovém závalu. Pod vrstvou prašanu byla tři minuty, než...

Historické vítězství pro Brazílii. Pinheiro Braathen vyhrál slalom v Levi

Brazilský lyžař Lucas Pinheiro Braathen v prvním kole slalomu v Levi.

Lucas Pinheiro Braathen vyhrál úvodní slalom sezony v Levi a vybojoval pro Brazílii historické vítězství ve Světovém poháru alpských lyžařů.

16. listopadu 2025  14:01

