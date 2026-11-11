Tenis ONLINE: Muchová na Turnaji mistryň čelí Svitolinové, získá první výhru?

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Sledujeme online   21:00
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Karolína Muchová v prvním zápase ve skupině na Turnaji mistryň v Indian Wells | foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Po úvodní porážce s Arynou Sabalenkovou má Karolína Muchová na Turnaji mistryň v Indian Wells druhou šanci na vítězství. Ve skupině 2 soupeří s ukrajinskou tenistkou Elinou Svitolinovou, zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Třicetiletá Češka v pondělí podlehla světové dvojce Sabalenkové po dvou těsných setech 6:7 a 5:7, zkušená Ukrajinka ve svém prvním utkání nestačila na Mirru Andrejevovou jednoznačně 4:6 a 0:6.

Muchová tedy proti Svitolinové potřebuje zvítězit, aby si udržela reálnou naději na účast v semifinále.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Elina Svitolinová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Pokusí se navázat na dubnovou výhru ze stuttgartské antuky, kde o dva roky starší Ukrajinku zdolala vůbec poprvé v kariéře, po třech předchozích porážkách.

Pokud letošní wimbledonská finalistka uspěje, a zároveň Sabalenková v následujícím duelu přemůže Andrejevovou, Češka si v pátek s Ruskou v přímém souboji zahraje o druhé postupové místo.

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Jestliže Muchová prohraje, a zároveň Andrejevová vyzraje na Sabalenkovou, rodačka z Olomouce při své premiéře na Turnaji mistryň ztratí naději na semifinále.

V něm už je naopak druhá česká singlistka Linda Nosková, jež získala jistotu postupu díky úterní výhře dvakrát 6:3 nad Coco Gauffovou.

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Svitolinová vs. MuchováTenis - Skupina 2 - 11. 11. 2026:Svitolinová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.17
  • -
  • 1.69
Sabalenková vs. AndrejevováTenis - Skupina 2 - 11. 11. 2026:Sabalenková vs. Andrejevová //www.idnes.cz/sport
11. 11. 22:30
  • 1.93
  • -
  • 1.93
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Sie, Ostapenková vs. Mertensová, ČangTenis - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Sie, Ostapenková vs. Mertensová, Čang //www.idnes.cz/sport
12. 11. 01:30
  • 1.81
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  • 2.00
Svrčina vs. VirtanenTenis - Osmifinále - 12. 11. 2026:Svrčina vs. Virtanen //www.idnes.cz/sport
12. 11. 14:00
  • 2.16
  • -
  • 1.63
Kosťuková vs. GauffováTenis - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Kosťuková vs. Gauffová //www.idnes.cz/sport
12. 11. 21:00
  • 2.42
  • -
  • 1.59
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