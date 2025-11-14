Tenis ONLINE: Češky vstupují do baráže BJK Cupu, proti Kolumbii začíná Bartůňková

České tenistky zahajují baráž Billie Jean King Cupu, ve které usilují o setrvání v elitní divizi. Na úvod skupiny ve Varaždínu čelí Kolumbii, utkání začíná Nikola Bartůňková proti Yulianě Lizarazové, pak se střetnou jedničky Linda Nosková a Camila Osoriová. Do čtyřhry jsou zatím nahlášeny Lucie Havlíčková a Dominika Šalková proti Lizarazové a Osoriové. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Nikola Bartůňková se připravuje na baráž BJK Cupu. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda

Reprezentantky poté ve Varaždínu čeká ještě nedělní souboj s domácím Chorvatskem (také od 14:00), účast v elitní divizi příštího ročníku BJK Cupu si zajistí pouze vítězky skupiny.

Jedná se o poslední dvě utkání kapitána Petra Pály, který po 17 letech ve funkci skončí. Od příštího roku ho nahradí Barbora Strýcová, jež je s týmem ve Varaždínu také.

S Kvitovou mě napálili, kvůli sázce jsem si musel založit Facebook, vzpomíná Pála

Při skládání nominace zasáhlo české družstvo mnoho absencí, z osmi hráček v elitní stovce žebříčku je k dispozici pouze Nosková. Omluvily se tradiční opory Muchová, Vondroušová, Krejčíková či Siniaková, na poslední chvíli účast odřekla i Valentová.

Pála tak poskládal velmi mladý výběr s věkovým průměrem 19,4 roku.

Proti Kolumbii začíná 19letá Bartůňková, která je v reprezentaci vůbec poprvé, a hned se dostává na kurt. Coby 130. tenistka pořadí je velkou favoritkou, její soupeřka, 32letá Lizarazová, totiž figuruje až na 744. pozici.

ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Yuliana Lizarazová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

„Letos vyhrála spoustu zápasů a dere se nahoru. Myslím, že na tenhle povrch má hru, a doufám, že jí zápas bude sedět, i když ji čeká ostrá reprezentační premiéra proti zkušené hráčce,“ zdůvodnil nasazení Bartůňkové Pála. „Musí hrát aktivně, chodit k síti a občas zahrát kraťas. Soupeřku moc neznáme, tak musíme dávat pozor, co na ni bude platit.“

Po střetnutí dvojek nastoupí na kurt ve varaždínské hale jedničky obou týmů. I v této dvouhře hovoří papírové předpoklady pro Češku, brzy jedenadvacetiletá Nosková je světovou třináctkou, o tři roky starší Osoriové patří 82. příčka.

Soupeřky se potkají podruhé, před dvěma lety Nosková na turnaji v Lyonu prohrála 4:6. 6:7.

ONLINE: Linda Nosková vs. Camila Osoriová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Do čtyřhry jsou zatím nahlášeny dvacetiletá Havlíčková a o rok starší Šalková proti Lizarazové a Osoriové, složení se ale ještě může změnit. Hraje se do dvou vítězných bodů, v českém týmu je ještě sedmnáctiletá Vendula Valdmannová.

České tenistky spadly do baráže po neúspěšné dubnové kvalifikaci o postup na finálový turnaj, v Ostravě tehdy skončily v tříčlenné skupině na nepostupovém druhém místě. Porazily sice Brazílii 2:1 na zápasy, poté ale prohrály stejným poměrem se Španělskem. O udržení hrají poprvé od roku 2019.








