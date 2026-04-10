Čtyřiadvacátá hráčka světa Bouzková, která minulý týden triumfovala na turnaji v Bogotě, se s o třináct příček lépe postavenou Bencicovou utkává podruhé. Narazily na sebe před osmi lety v Las Vegas, kde Češka prohrála 6:1, 1:6, 4:6.
„Belinda hraje suprově, čekám těžký zápas. Půjdu do toho s tím, že nemám co ztratit. Doufám, že to budu moct vybojovat,“ uvedla Bouzková.
Světová čtrnáctka Nosková poté změří síly s Golubicovou, které v pořadí WTA patří 79. pozice. Na kurtu se proti sobě postaví vůbec poprvé.
„Nikdy jsme spolu nehrály ani netrénovaly. Ale znám trochu její techniku a vím, že hraje bekhend jednoruč. Může být nepříjemná s čopem. Uvidíme, jak si na sebe zvykneme,“ řekla Nosková.
Do sobotní čtyřhry, která druhý hrací den ve 13:00 zahájí, nahlásila debutující kapitánka Barbora Strýcová dvojici Markéta Vondroušová, Lucie Havlíčková. Jejich soupeřkami by měly být Rebeka Masárová a Céline Naefová. Program by poté měly uzavřít duely Noskové s Bencicovou a Bouzkové s Golubicovou. Složení se ale může ještě změnit.
Na finálový turnaj pro osm nejlepších zemí, který se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu, postoupí pouze vítězky. Poražený celek čeká v listopadu baráž.
Češky hrají se Švýcarskem počtvrté za posledních šest ročníků BJK Cupu. Naposledy soupeřky v listopadu 2023 porazily ve skupině na finálovém turnaji v Seville 3:0 na zápasy. V roce 2022 prohrály v semifinále, o rok dříve neuspěly v Praze v základní skupině závěrečného turnaje. V samostatné historii vyznívá bilance těsně pro Česko v poměru 4:3.