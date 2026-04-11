Tenis ONLINE: BJK Cup pokračuje čtyřhrou, hrát budou Vondroušová s Valentovou

Sledujeme online   12:26
První den přinesl vyrovnaný stav 1:1, co nabídne druhý? Kvalifikační utkání Billie Jean King Cupu mezi českými tenistkami a Švýcarkami pokračuje čtyřhrou, v níž soupeří Markéta Vondroušová a Tereza Valentová proti Belindě Bencicové a Viktoriji Golubicové. Po nich by měly na tvrdém povrchu v hale v Bielu hrát týmové jedničky Linda Nosková s Bencicovou a případně i Marie Bouzková proti Golubicové. Hraje se do tří vítězných bodů.

Markéta Vondroušová na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

V pátek nejprve Bouzková podlehla švýcarské jedničce Bencicové 3:6, 7:6 a 4:6, poté Nosková vyrovnala výhrou nad Golubicovou 6:1 a 6:4. Druhý hrací den začíná čtyřhrou vůbec poprvé v historii BJK Cupu, dosud se hrála až jako případný rozhodující duel. A vzhledem k vyrovnanosti obou týmů může být klíčová.

ONLINE: Markéta Vondroušová, Tereza Valentová vs. Belinda Bencicová a Viktorija Golubicová

Utkání čtyřhry v kvalifikaci BJK Cupu sledujeme v podrobné reportáži.

„Hodně jsem o tom přemýšlela. Myslím, že Tereza hraje debla výborně, s Markétou spolu hrály v Austrálii a šlo jim. A když si Maruška odpočne, tak máme do dalšího singlového zápasu tři varianty. Což je fajn,“ vysvětlila kapitánka Barbora Strýcová svou nominaci.

„Debla jsme tady zatím trénovaly dvě hodiny. Ale proto jsme předtím měly soustředění na Spartě, abychom si tam pár deblů zahrály v různých kombinacích. Holky jsou na sebe už dost zvyklé,“ doplnila. „Vůbec mě nepřekvapilo, koho nasazují Švýcarky. Je to to nejsilnější, co mají. Volila bych stejně.“

Po deblu bude následovat třicetiminutová přestávka, po níž by se měly střetnout jedničky obou týmů Nosková a Bencicová. Obě figurují v elitní patnáctce světového žebříčku a jejich dosud jediný vzájemný souboj loni v říjnu ve finále v Tokiu vyhrála Švýcarka hladce 6:2 a 6:3.

ONLINE: Linda Nosková vs. Belinda Bencicová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Na finálový turnaj BJK Cupu pro osm nejlepších zemí, který se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu, postoupí pouze vítězky utkání. Poražený celek čeká v listopadu baráž.

Tipsport - partner programu
Bencicová, Golubicová vs. Valentová, VondroušováTenis - Kvalifikace - 11. 4. 2026:Bencicová, Golubicová vs. Valentová, Vondroušová //www.idnes.cz/sport
11. 4. 13:00
  • 1.98
  • -
  • 1.75
Zverev vs. SinnerTenis - - 11. 4. 2026:Zverev vs. Sinner //www.idnes.cz/sport
11. 4. 13:30
  • 5.30
  • -
  • 1.19
Bencicová vs. NoskováTenis - Kvalifikace - 11. 4. 2026:Bencicová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
11. 4. 15:00
  • 1.69
  • -
  • 2.17
Alcaraz vs. VacherotTenis - - 11. 4. 2026:Alcaraz vs. Vacherot //www.idnes.cz/sport
11. 4. 15:30
  • 1.08
  • -
  • 9.87
Golubicová vs. BouzkováTenis - Kvalifikace - 11. 4. 2026:Golubicová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
11. 4. 17:00
  • 3.09
  • -
  • 1.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Tenis ONLINE: BJK Cup pokračuje čtyřhrou, hrát budou Vondroušová s Valentovou

Sledujeme online
Markéta Vondroušová na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti...

První den přinesl vyrovnaný stav 1:1, co nabídne druhý? Kvalifikační utkání Billie Jean King Cupu mezi českými tenistkami a Švýcarkami pokračuje čtyřhrou, v níž soupeří Markéta Vondroušová a Tereza...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

