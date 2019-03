Má i král své slabiny? Zase pošlu na kurt své nejlepší já, věří Djokovič

Aby turnaj končil s bilancí 1-1, tedy prohrál už druhý duel v pavouku, se mu předtím stalo loni v květnu v Madridu. Jenže rozdíl deseti měsíců působí jako věčnost - tehdy si Djokovič na kurtech nevěřil, ještě na něm byly znát dozvuky rozluky s trenérskou dvojicí Andre Agassi, Radek Štěpánek.

Od té chvíle přišel grandiózní zlom. Už ve zbytku antukové sezony to šlo lépe (semifinále v Římě, čtvrtfinále v Paříži) a pak se naplno vrátila srbská mašina. Djokovič vyhrál tři grandslamy za sebou, přidal velké tituly v Cincinnati či v Šangaji, stal se bodově neotřesitelným vládcem žebříčku ATP.

Novak Djokovič s grandslamovými trofejemi: zleva triumfy v Melbourne, New Yorku, Londýně.

Že by nyní král zase malinko poodkryl svoji sportovní zbroj?

Minulý týden jej totiž v Indian Wells již ve druhém duelu senzačně vyřadil Němec Kohlschreiber. „Nehrál jsem dobře. Byl to jeden z těch dní, kdy si soupeř zaslouží zvítězit,“ uznal. Obnovily se tím logické úvahy, že je daleko zranitelnější, pokud jsou třeba jen dva vítězné sety. Jako letos v semifinále v Dauhá, jako loni ve finále Turnaje mistrů nebo v pařížské hale Bercy.

Pokud jsou duely delší, kombinuje v sobě Djokovič um, zkušenosti, výdrž a herní inteligenci natolik, že má na grandslamech aktuálně šňůru 21-0.

A to je přece podstatné; na těchto akcích se píše historie. Djokovič proto na výpadek v Indian Wells zareagoval jen tím, že si naložil ostrý trénink. A do druhé části Sunshine Double, kombinace dvou sluncem prozářených amerických turnajů s dotací 1 000 bodů pro vítěze, jde v klidu. I proto, že loni na obou vypadl v 1. kole - jaký to kontrast proti současné situaci!

„Nic neočekávám,“ pronesl klidně. „Pracuju jen na tom, abych na kurtu ukázal svoje nejlepší já. Pokud to zvládnu, můžu dojít daleko.“



Při slavnostním otevření nového tenisového komplexu v Miami se Novak Djokovič popovídal třeba se Serenou Williamsovou, pak si na Hard Rock Stadium několikrát zatrénoval.

Zatím se pochvalně vyjadřuje o novém a pompézním prostředí: „Odvážný tah, který může našemu sportu hodně dát.“ Zase hovoří o tom, jaký sportovní i duševní klid poslední dobou našel: „Cíleně si připomínám, kde jsem, a jak za to musím být vděčný. Za rodinu, za lásku, za úspěchy.“

Ale nedejte se zmást, vyhrávat touží nadále. Už proto, že by bývalému kouči Agassimu mohl v Miami sebrat rekord - momentálně jsou v historickém žebříčku seřazeni na čele se šesti triumfy. „Miami je pro mě výjimečné místo, v roce 2007 jsem tu získal první tisícovkový titul,“ připomíná. „Otevřel mi hodně dveří a dodal hodně sebedůvěry. Snažím se ty vzpomínky oživit.“

Pokud uspěje a vyšle hrát své nejlepší já, bude zase těžko k poražení.