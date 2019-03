Když světovou jedničku nerozhodí výprask. Je mi dobře, tvrdí Ósakaová

Stihla už toho tolik, co jiné nezvládnou za celou kariéru. Ósakaové je 21 let a má za sebou cestu od naděje po superstar: vyhrála loňské US Open i letošní grandslam v Melbourne, stala se světovou jedničku.

Dcera japonsko-haitského páru vyrůstající v USA je unikátní. V řadě věcí.

Třeba v tom, jak vstřebala čerstvou lekci od Belindy Bencicové, která jí v osmifinále Indian Wells dovolila pouhé čtyři gamy.

„Upřímně, jindy bych z takového skóre byla velmi deprimovaná, smutná,“ vyprávěla Ósakaová reportérům. „Ale teď se cítím docela dobře. Vzhledem k okolnostem jsem se snažila, co jen to šlo. Celý zápas jsem se držela v pozitivní náladě. Ona hrála skvěle, je mimořádná tenistka. A vzhledem k tomu, jak to šlo mně, jsem s tím nic moc udělat nemohla.“



Taková už je. Přemýšlivá, originální, svá. Poté, co vyhrála dva grandslamy za sebou, ohlásila rozchod s koučem - v jejich vztahu se prý cítila moc sevřená, pod příliš velkým tlakem. V Indian Wells ji poprvé vedl Jermaine Jenkins.

Jednička v ohrožení? Ne, jen Plíšková se může přiblížit Naomi Ósakaová zůstane nejlepší tenistkou planety i přes brzký konec v Indian Wells. Jejích 5991 bodů nemůže v Kalifornii nikdo překonat. Karolína Plíšková by se v případě triumfu přiblížila na titěrný rozdíl 61 bodů. Zároveň je otázkou, jak dlouho to vydrží, neboť loni na antuce měla Ósakaová bilanci 5-4 a na Roland Garros vypadla ve 3. kole.

„Pro mě je také překvapení, že se rozešli, ale to je jejich věc,“ říkala Petra Kvitová před odletem do Ameriky. „Na druhou stranu, jí teď může být vše jedno – má dva grandslamy, je světová jednička. Ta už je úplně v klidu... Z toho, že prohrála v Dubaji v 1. kole, bych nedělala vědu. Je to mladá holka, nějaký čas to zabere, než si to obehraje. Jestli bude hrát aspoň z poloviny tak dobře jako v Austrálii, tak bude v pohodě.“



Bilanci od Australian Open má Ósakaová velmi mdlou 2-2. V Dubaji při velmi sledovaném návratu na scénu, ještě okořeněném pikantní rozchodovou story se Saschou Bajinem, podlehla Kristině Mladenovicové.

Tutéž soupeřku zdolala teď na kalifornském „pátém grandslamu“, ve 2. kole udolala silnou Lotyšku Sevastovovou (byť zároveň dostala kanára), ve 3. rundě ji rozmetala Bencicová. „Až příliš jsem se stáhla do defenzivy. To nemůžu dělat,“ říkala po prohře. „Měla to pod kontrolou celou dobu.“



Když loni v Indian Wells slavila titul, její velký příběh začal nabírat grády. Obhajoba letos byla tuze daleko. Začíná cosi nového. „Každá změna v týmu je ošemetná. Ale přijde mi, že na první společnou akci nám to šlo velmi hezky,“ řekla poražená hvězda. „Komunikace je dobrá. To je velké plus. Nemyslím si, že by naše spolupráce měla být komplikovaná.“

Typická Ósakaová. Při vítězném tažení ji svíraly úzkosti, teď se naopak z porážek a dílčí krize vůbec nestresuje. A vyhlíží příští „tisícovkový“ turnaj v Miami: „Jelikož žiju na Floridě, sledovala jsem ho odmala. Koukala jsem na všechny hvězdy a přála si být jako ony. Jaké štěstí, že jsem teď jednou z nich.“

Jak vidno, štěstí lze nalézt i tehdy, kdy míčky zdaleka nelétají podle představ.