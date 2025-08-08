Mboková zakončila životní týden titulem v Montrealu, v Torontu slavil Shelton

  7:55
Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková dotáhla překvapivé tažení turnajem v Montrealu k premiérovému titulu. Domácí hráčka startující na elitní akci WTA1000 na divokou kartu zdolala ve finále čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou z Japonska 2:6, 6:4, 6:1.
Victoria Mboková si užívá triumf na turnaji v Montrealu společně se sběrači...

Victoria Mboková si užívá triumf na turnaji v Montrealu společně se sběrači míčků. | foto: AP

Ben Shelton s trofejí pro vítěze turnaje v Torontu.
Ben Shelton slaví výhru nad Karenem Chačanovem ve finále turnaje v Torontu.
Victoria Mboková vstřebává zatím životní triumf.
Victoria Mboková drží trofej pro vítězku turnaje v Montrealu.
Kanadská naděje, jež zahájila sezonu na 333. místě světového žebříčku, ziskem trofeje završila životní týden, po němž se v pořadí WTA posune už na 34. příčku. Vedle bývalé světové jedničky Ósakaové získala na turnaji skalpy i dalších třech grandslamových vítězek Sofie Keninové, Coco Gauffové a Jeleny Rybakinové. Ve třetím kole vyřadila po obratu i Marii Bouzkovou.

Victoria Mboková drží trofej pro vítězku turnaje v Montrealu.

„Byl to tady v Montrealu neuvěřitelný týden. Chci poděkovat Naomi za úžasný zápas. Vždycky jsem k ní vzhlížela, když jsem byla malá, a je skvělé hrát s tak výbornou hráčkou,“ řekla Mboková sedmadvacetileté soupeřce, která usilovala o celkově osmý titul a první od Australian Open 2021. Po patnáctiměsíční pauze a narození dcery Shai v červenci 2023 hrála finále dosud jen letos v lednu v Aucklandu.

Victoria Mboková (vlevo) přijímá gratulaci od poražené Naomi Ósakaové po finále turnaje v Montrealu.

Rodačka z amerického Charlotte Mboková, jejíž rodiče uprchli do zámoří z Konžské demokratické republiky, vyhrála Canadian Open jako třetí domácí tenistka v takzvané open éře. Předtím se to povedlo Faye Urbanové (1969) a Biance Andreescuové (2019). Je také teprve třetí držitelkou divoké karty, která na akcích WTA1000 získala titul po Marii Šarapovové v Cincinnati 2011 a Andreescuové v Indian Wells 2019.

Turnaj žen v Montrealu

(tvrdý povrch, dotace 5.152,599 dolarů):

Dvouhra - finále:
Mboková (Kan.) - Ósakaová (Jap.) 2:6, 6:4, 6:1.

.

Turnaj mužů v Torontu

(tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - finále:
Shelton (4-USA) - Chačanov (11-Rus.) 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - finále:
Glasspool, Cash (2-Brit.) - Skupski, Salisbury (6-Brit.) 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Výsledky

Lezecká partnerka Dahlmeierové: Lauru zasáhl obří kámen, pak se už nepohnula

Je jednou z posledních, která viděla Lauru Dahlmeierovou naživu. Marina Kraussová spolu s ní lezla na šestitisícovou horu Laila Peak, která se německé biatlonové hvězdě stala osudnou. Na čtvrteční...

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

Premium

Perfektní postava i úsměv, který ladí s jejím křestním jménem Joy, ale za krásnou slupkou se skrývá spletitý životní příběh. „Držím se přísloví: Nesuď knížku podle alobalu. Tedy obalu,“ směje se...

Erotická pomůcka podruhé za týden na palubovce. Hráčky se zlobí: Není to vtipné

Opakovaný vtip není vtipem. Jednoduchou poučku by teď basketbalistky působící v WNBA nejraději vtloukly do hlavy některým fanouškům. Dvakrát během pár dnů totiž musely být přerušeny zápasy kvůli...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Extraliga dál bojuje proti nápadu svazu. Odmítá vznik nové mládežnické kategorie

Vznik nové mládežnické kategorie hokejistů do 16 let i nadále provázejí nesouhlasné názory. Extraliga se teď znovu, stejně jako v červnu, ohradila proti nápadu svazu na reformu výchovy českých...

8. srpna 2025  8:30

Mboková zakončila životní týden titulem v Montrealu, v Torontu slavil Shelton

Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková dotáhla překvapivé tažení turnajem v Montrealu k premiérovému titulu. Domácí hráčka startující na elitní akci WTA1000 na divokou kartu zdolala ve finále...

8. srpna 2025  7:55

Zvláštní zápas, ale čísla mám. Kuchta o gólech, centrech i polštáři pro odvetu

Svým posledním dotykem na hřišti skóroval. Vzápětí Jan Kuchta zamířil na střídačku. „Pro mě zvláštní zápas, moc jsem se do hry nedostal. Počítal jsem to a poprvé jsem byl u míče snad až ve dvacáté...

8. srpna 2025  7:36

Hapal po Austrii: Pro fanouška úžasný zápas, ale tři obdržené góly mě trápí

Když šli jeho svěřenci do vedení 3:1, určitě doufal v klidnější zbytek zápasu. Jenže Austria Vídeň nakonec zvládla srovnat a jenom díky trefě Erika Prekopa si nakonec fotbalisté Baníku Ostrava...

8. srpna 2025  6:04

Porážka s favoritem, basketbalisté v přípravě na ME nestačili na Španělsko

Čeští basketbalisté podlehli v Málaze v přípravném utkání před mistrovstvím Evropy Španělsku 73:87 a neuspěli stejně jako v úterý proti B-týmu úřadujících kontinentálních šampionů. Za tým kouče Diega...

7. srpna 2025  23:39,  aktualizováno  8.8

Priske chválil i kritizoval: Začátek jsem nepochopil. Těší mě, že jsme přímočaří

Často spokojeně pokýval hlavou, ale souhlasil i při lehce kritických otázkách. A za vlažný začátek zápasu Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, hráče vyloženě sepsul: „Nechápu, čím si ho vysvětlit....

7. srpna 2025  23:42

Celje vyučovalo a přiblížilo se souboji s Baníkem, či Austrií. Spartě se rýsuje Riga

Fotbalisté FC Riga se v kvalifikaci Konferenční ligy přiblížili případnému duelu se Spartou. Tým z hlavního města Lotyšska v úvodním utkání 3. předkola porazil Beitar Jeruzalém 3:0. Postupující v...

7. srpna 2025  22:45

Po Legii to bylo náročné, gól mi pomůže, říká Buchta. Mrzí ho promarněný náskok

Zahozenou penaltu v utkání s Legií (1:2) odčinil vrchovatou měrou. David Buchta jeden gól vstřelil, na další nahrál a výrazně se podílel na výhře fotbalistů ostravského Baníku 4:3 nad Austrií Vídeň v...

7. srpna 2025  22:21

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

7. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  22:18

Horníček a Gabriel slaví výhry v předkole Evropské ligy, Pavlenka vychytal nulu

Lukáš Horníček v brance z Bragy a obránce Adam Gabriel v dresu Midtjyllandu pomohli svým klubům k výhrám v úvodních zápasech 3. předkola Evropské ligy. Brankář Jiří Pavlenka byl u bezbrankové domácí...

7. srpna 2025  21:39

Vondroušová rozjela turnaj v Cincinnati suverénně, čeká ji jednička Sabalenková

Markéta Vondroušová porazila na úvod turnaje v Cincinnati Jaqueline Cristianovou a vysloužila si duel se světovou jedničkou. Česká tenistka zvítězila nad rumunskou soupeřkou hladce 6:3, 6:1 a ve...

7. srpna 2025  21:17

Sparta zahájila přípravu vítězně, Boleslav přestřílela Liberec. Jágr opět asistoval

Jaromír Jágr bodoval i ve druhém přípravném utkání Kladna na novou extraligovou sezonu, když asistoval u jediného gólu Rytířů při porážce v Litvínově 1:2. Rovněž tři góly padly při prvním vystoupení...

7. srpna 2025

