Fruhvirtová je ve čtvrtfinále v Charlestonu, Djokovič nestačil na Evanse

Fruhvirtová, které ve světovém žebříčku patří 499. příčka, vyřadila v prvním kole nasazenou čtyřku Francouzku Alizé Cornetovou, jež zápas skrečovala. Navarrové zase vzdala utkání Tereza Martincová.

V druhém kole už proti sobě odehrály celý zápas a Fruhvirtová v něm po hodině a půl slavila další úspěch. Soupeřce, která je v žebříčku o 95 míst výš a v turnaji startovala na divokou kartu, vzala celkem šestkrát podání. Sama přišla o servis třikrát i kvůli jedenácti dvojchybám.

Ve čtvrtfinále narazí na 165. hráčku světa Sharmaovou, která porazila po velkém boji nasazenou osmičku Madison Brengleovou, i když ve třetí sadě s Američankou prohrávala už 1:4.

Turnaj žen v Charlestonu zelená antuka, dotace 235.238 dolarů Dvouhra - 2. kolo:

Fruhvirtová (ČR) - Navarrová (USA) 6:4, 6:2

Osoriová (Kol.) - McHaleová (USA) 2:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:1)

Džabúrová (1-Tun.) - Parksová (USA) 6:4, 6:0

Djokovičovi návrat po zranění nevšel

Djokovič, který se v Monte Carlu představil poprvé od triumfu a zranění na únorovém Australian Open, do zápasu nevstoupil dobře. Evans se ujal vedení 3:0 a první set za 57 minut vyhrál.



Ve druhé sadě šel naopak do vedení 3:0 Djokovič, ale Evans skóre otočil a ukončil letošní neporazitelnost vítěze 18 grandslamů. Pro 33. hráče žebříčku šlo o první výhru nad světovou jedničkou v kariéře a teprve čtvrtou nad hráčem z elitní desítky.

„Nejdůležitější je věřit, že můžete zvítězit. Ale je snadné o tom mluvit a pak to také ukázat,“ řekl Evans. „Samozřejmě, že jsem při zápase pochyboval. Ani dopodávat zápas není snadné, hlavou vám běží spousta věcí,“ dodal.

Novak Djokovič opouští turnaj v Monte Carlu po třetím kole.

„Mám obrovskou radost a vítězství asi ocením až s odstupem. Až budu vyprávět dětem a vnoučatům, že jsem porazil světovou jedničku,“ přidal Evans, kterého ve čtvrtfinále čeká jedenáctý nasazený David Goffin z Belgie.



Nadal, jenž by v Monte Carlu rád vylepšil vlastní rekord a získal tu 12. titul, postoupil do čtvrtfinále tohoto turnaje už pošestnácté v řadě. V duelu s Dimitrovem se ani jednou nedostal do úzkých a bilanci vzájemných zápasů vylepšil na 14:1. Bulharský tenista během zápasu nasbíral 32 nevynucených chyb a nevypracoval si jediný brejkbol.