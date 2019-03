Bez mobilu ani ránu. Jak je mohou elitní tenisté využít v kariéře

„Nedovedu si grandslam představit bez WhatsAppu. Dvacetkrát za den si s Luckou píšeme: Kde jsi? Kde se potkáme?“ líčil Jiří Fencl, kouč Lucie Hradecké, a rovnou připojil scénku z Australian Open.

„Přišli jsme na rozehrávku a na dvorci nás stálo šest. Dohadovali jsme se, kdo si ho opravdu rezervoval. V Melbourne mají hráčskou aplikaci, ve které každý najde, jaký kurt má zabukovaný. Podívali jsme se, kdo udělal chybu, a bylo jasno.“

Pryč je doba, kdy tenisté stáli fronty u telefonních budek nebo posílali domů faxy. Moderní technologie samozřejmě ulehčují běžný život nejen profesionálním sportovcům. Nejen oni už bez mobilu nedají ani ránu. Jak ale pomáhají právě mužům a ženám s raketami?

S kým to vlastně hraju?

Devatenáctiletá Markéta Vondroušová patří ke generaci, která se po příjezdu kamkoliv nejdříve pídí po připojení k wi-fi. O dvanáct roků starší Maria Šarapovová nedávno žasla: „Drtivá většina hráček přijde po utkání do šatny, a aniž by se převlékly nebo se vysprchovaly, sáhnou po mobilu a okamžitě na Twitteru zjišťují, kdo o nich co napsal.“

Posedlost veřejným míněním hladí i zraňuje. Přes Facebook či Instagram se náramně budují vztahy s fanoušky, sponzory či médii. Chvála a povzbuzení přirozeně potěší. Nadávky a výhrůžky po nečekané porážce naopak nadobro zničí už tak mizerný den.

„Proto už radši nesleduju nic, co se mě týká, na sítích nenajdu nic přínosného,“ tvrdí Vondroušová a Strýcová říká: „Na svém Instagramu si případně vypnu komentáře.“

Mobil představuje cenný zdroj informací. Tenisté i trenéři tráví hodiny u YouTube, kde na videích studují především méně známé nastávající soupeře. Představte si to zděšení, když není k nalezení jediný záznam o rivalce pro další kolo!

Proč Kotyza natáčel Dánku

Karolína Plíšková patří k fanatičkám, jež sledují skoro jakékoliv mače na hřištích, jež rozděluje síť. Občas mrkne i sama na sebe, aby si v trudnějším období připomněla své dřívější povedené chvíle. Stejně jako Strýcová se též dívá na tiskovky hvězd. Baví se i hledají inspiraci. „Já mám ráda Rafu Nadala, líbí se mi, jak pořád nachází novou motivaci,“ říká Strýcová.

Ta občas před důležitou partií mrkne i na statistiky od společnosti SAP, jež spolupracuje s WTA Tour. Příběhy a zajímavosti na oficiální stránce ženského okruhu si čte Vondroušová. Snad každý v branži zapíná ATP/WTA Live Scores, chce-li znát vývoj daného střetnutí.

České tenistky a v jejich rukou mobily. Už dlouhá léta tradiční obrázek.

Úspěšnou aplikací je Resultina, za níž stojí zmíněný kouč Fencl. Stáhlo si ji už přes 200 tisíc lidí, rozšířená je mezi jeho kolegy, hráči i reportéry. V Melbourne se ho na ni vyptával slavný trenér Patrick Mouratoglou. Sdružuje výsledky, fakta či žebříčky z WTA, ATP, grandslamů, Fed Cupu i Davis Cupu, podniků ITF a velkých žákovských akcí.

„Tenis je třeba v porovnání se zámořskými ligami ve statistikách pozadu. Snažím se uživatele obohatit o zvláštní čísla, souvislosti a výjimečné počiny. Naučil jsem systém, ať je hlídá a vytahuje,“ říká Fencl.

Za Resultinu jej chválí i krajan David Kotyza, jenž nyní vede Strýcovou. „A při analýze hráček využívám taky aplikaci psychologa Jirky Šlédra s názvem Break2Win. Vyvíjel ji dvacet let,“ tvrdí.

Mobil se šikne při kondiční přípravě. Se správným softwarem měří, počítá a vyhodnocuje tep, uběhnuté kilometry a vydanou energii.

Kotyza i Fencl na něj natočí své hráčky třeba při servisu. Ke klipu připíšou/namluví připomínky, případně je s nimi podrobněji proberou. „Kupříkladu Caroline Wozniacká tyhle informace velice dobře vstřebávala,“ připomíná Kotyza angažmá u dánské hvězdy.

Ukrajinec Sergej Stachovskij před šesti lety na Roland Garros při zápase telefonem vyfotil sporný otisk míče, který rozhodčí prohlásil za aut, aby získal důkaz o křivdě a také pobavil obecenstvo. Porušil však pravidla, neb mobil se na dvorci používat nesmí. Aspoň zatím.