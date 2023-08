Bartoň si mezi Ostravou a Bielsko Bialou vyjezdil mistrovský titul

Dopoledne v polské Bielsko Biale postoupil do semifinále turnaje kategorie Future, načež odpoledne v Ostravě potvrdil pozici nasazené jedničky a vyhrál mistrovství republiky.

„Pokud by mi pořadatelé domácího šampionátu nevyšli vstříc, nebyl bych schopný obojí stíhat,“ přiznal devatenáctiletý Bartoň, který je z Kopřivnice, ale hraje za Spartu Praha. „Měl jsem několik špatných turnajů, chyběly mi zápasy, a tak jsem se zeptal, zda by bylo možné obě soutěže kombinovat. Nijak jsem ostatním plány nenarušoval, ale přejížděl jsem.“

Ostravu a Bielsko Bialou dělí po dálnici 87 kilometrů, hodina jízdy.

„A tak jsem třeba ve čtvrtek dopoledne hrál v Ostravě a odpoledne v Polsku. A dneska ráno jsem znovu jel do Bielsko Biale, abych se vrátil na ostravské kurty odehrát finále,“ popsal Bartoň cestování.

Na futuru dnes porazil Ukrajince Vjačeslava Bjelinského 6:4, 6:4 a ve finále domácího šampionátu Jaroslava Pospíšila 6:3, 6:0. Až pak se dozvěděl, že v semifinále v Bielsko Biale se zítra střetne s Italem Tommasem Compagnuccim.

Tenista Hynek Bartoň ve finálovém utkání mistrovství republiky.

„Nebylo to jednoduché hrát dva turnaje najednou, najezdil jsem se docela dost,“ usmál se.

A hlavně si hodně zahrál. V Ostravě s Michalem Lušovským včera vybojoval i titul ve čtyřhře.

„To Hynkovo přejíždění je pořádný paradox. Čekal jsem, že bude unavenější, ale pořád je fit,“ prohlásil Jaroslav Pospíšil.

Naopak sám připustil, že mu došly síly. A jak by ne, když ve svých 42 letech prohání mnohem mladší protihráče. Ve finále dvouhry byl na šampionátu počtvrté za sebou, přičemž v roce 2021 triumfoval.

„Po dnešku už ale mám sto chutí skončit... Bart (Bartoň) mě hodně slušně vystřílel,“ hodnotil Pospíšil. „V mém věku, když navíc moc netrénuji, je pět zápasů v pěti dnech docela dost. Došla mi šťáva, což asi bylo vidět. Ale vymlouvat se nechci.“

Byť je finálový výsledek jednoznačný, Bartoň přiznal, že se zalekl, když v první sadě ztratil vedení 3:0.

„Nevěděl jsem, co se bude dít, ale pak jsem se trochu srovnal uklidnil a šel do toho znovu. Pomohlo mi, že jsem soupeře hned brejknul,“ podotkl Bartoň, který od stavu 3:3 získal devět her v řadě. „Pan Pospíšil je ale pro mě velkou inspirací. To, že je pořád schopný tady s námi běhat, je neskutečné. Možná už byl dnes trochu unavenější.“

Hynek Bartoň ve finálovém utkání mistrovství republiky.

Oba tenisté se potkali i v minulosti, když Bartoň působil v Pospíšilově rodném Prostějově.

„Několikrát jsme spolu i trénovali. K tomu jsme se dvakrát utkali na turnajích, které pořádal svaz v době covidu. A dvakrát jsem vyhrál,“ připomněl Jaroslav Pospíšil. „Ale to byl Bart ještě o dost mladší. Teď je vidět, jaký udělal velký pokrok. Byl na mě velice dobře připravený, Sláva (Ctislav Doseděl), jeho trenér, připravil dobrou taktiku, protože mě zná. Na Hynkovi je vidět i to, že se mu už daří hru ustálit, protože jako mladší míčky pálil s prominutím po plotech.“

Oba finalisté se shodli, že je škoda, že na šampionátu každoročně chybí česká elita.

„Republika už určitě byla i silněji obsazená, ale i tak tady bylo hodně kvalitních tenistů,“ upozornil Bartoň.

„Je to velká škoda, že ti nejlepší tady nejezdí, turnaj je kvalitní, výborně organizovaný, ale je těžké najít termín, aby sem dorazili ti nejkvalitnější hráči,“ dodal Pospíšil.

Mistryní republiky žen se stala Kristýna Tomajková, která ve finále porazila Simonu Wirglerovou 6:2, 6:0.