Problém leváků. Ostatní s nimi ani nechtějí trénovat. A je Nadal přeučený pravák?

Americký tenista Ben Shelton připravuje podání v zápase proti Čang Č'-čenovi z Číny na turnaji v Římě. | foto: Reuters

Stanislav Kučera
  12:00
Pro všechny tenisty je to úplně nejzákladnější věc. Od toho, v jaké ruce drží raketu, se jim odvíjí celá kariéra. Pokud tento sport sledujete, jistě víte, že v jeho špičce praváci drtivě převyšují počet leváků. Ale když už nějaký zástupce této „menšiny“ vystřelí, stojí za to ho sledovat, protože se stává tuze nepříjemným protivníkem. Právě díky tomu, jakou paži používá.

Momentálně je nejzářnějším příkladem 22letý Američan Ben Shelton, který si minulý týden podmanil Masters v Torontu a sluní se na šesté pozici světového žebříčku.

Nicméně vedle nesporných pozitiv čelí kvůli své levačce také vyčlenění z kolektivu ostatních tenistů.

„Nemůžu sehnat nikoho na trénink, je to nemožné,“ prozradil během letošního Australian Open. „Nikdo se mnou nechce hrát, pokud je nečeká zápas proti Draperovi, Shapovalovi nebo Humbertovi,“ zmínil další leváky.

„Mně je to jedno, já si zatrénuju s kýmkoli, ale ostatní hráči nebo trenéři jsou při výběru sparingpartnerů hodně vybíraví,“ doplnil.

Momentálně jich v první stovce světového žebříčku najdete pouhých deset – což odpovídá odhadu, že v celosvětové populaci je leváků zhruba deset procent.

Problém leváků. Ostatní s nimi ani nechtějí trénovat. A je Nadal přeučený pravák?

