Problém leváků. Ostatní s nimi ani nechtějí trénovat. A je Nadal přeučený pravák?

Momentálně je nejzářnějším příkladem 22letý Američan Ben Shelton, který si minulý týden podmanil Masters v Torontu a sluní se na šesté pozici světového žebříčku.
Nicméně vedle nesporných pozitiv čelí kvůli své levačce také vyčlenění z kolektivu ostatních tenistů.
„Nemůžu sehnat nikoho na trénink, je to nemožné,“ prozradil během letošního Australian Open. „Nikdo se mnou nechce hrát, pokud je nečeká zápas proti Draperovi, Shapovalovi nebo Humbertovi,“ zmínil další leváky.
„Mně je to jedno, já si zatrénuju s kýmkoli, ale ostatní hráči nebo trenéři jsou při výběru sparingpartnerů hodně vybíraví,“ doplnil.
Momentálně jich v první stovce světového žebříčku najdete pouhých deset – což odpovídá odhadu, že v celosvětové populaci je leváků zhruba deset procent.