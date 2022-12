Tenista Lehečka je v nominaci na cenu pro nováčka roku na ATP Tour

Společně s jednadvacetiletým Lehečkou jsou nominováni Američan Ben Shelton, Tseng Chun-hsin z Tchaj-wanu, Brit Jack Draper a Nor Holger Rune. Právě Rune je největším adeptem na vítězství, neboť v závěru sezony vyhrál turnaj Masters v Paříži a po finálovém triumfu nad Novakem Djokovičem se posunul na 10. místo světového žebříčku.

Lehečka letos debutoval na všech čtyřech grandslamech. Zahrál si semifinále na turnaji ATP v Rotterdamu, vyhrál challenger v Liberci a jako první Čech se kvalifikoval na Turnaj mistrů pro hráče do 21 let, kde v listopadu postoupil do finále.

V roce 2013 byl vyhlášen nejlepším nováčkem ATP Tour Jiří Veselý. Cena se tehdy jmenovala „Hvězda zítřka“ a dostával ji nejmladší hráč, jenž zakončil rok v první světové stovce. Nyní vítěze, jenž bude vyhlášen tento měsíc, určuje hlasování tenistů.