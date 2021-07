Po senzačním triumfu vyřazení. Španěl Alcaraz vypadl v Kizbühelu v prvním kole

tvrdý povrch, dotace 481.270 eur

Dvouhra - 1. kolo:

Altmaier (Něm.) - Djere (6-Srb.) 4:6, 6:3, 6:3

Erler (Rak.) - Alcaraz (10-Šp.) 7:5, 1:6, 6:2

Vilella (Šp.) - Neumayer (Rak.) 6:7 (4:7), 7:5, 6:4

Mager (It.) - Novak (Rak.) 6:4, 6:0

Rinderknech (Fr.) - Delbonis (5-Arg.) 6:2, 6:4

Rune (Dán.) - Travaglia (It.) 6:3, 6:4

Cecchinato (It.) - Albot (Mold.) 6:3, 7:6 (9:7)

Čtyřhra - 1. kolo:

Jebavý, Middelkoop (3-ČR/Niz.) - Martinez, Sitak (Ven./N. Zél.) 6:7 (5:7), 6:4, 10:1