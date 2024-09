Před Muchovou zářila v Americe Suková: smetla Evertovou, podlehla Navrátilové

New York (Od našeho zpravodaje) - Karolína Muchová v letech 2023 a 2024. A předtím? Tipnete si, kdo z českých tenistek se ještě dostal dvakrát za sebou do semifinále US Open? Ano, Helena Suková, která mezi poslední čtyřku grandslamu v New Yorku postoupila v sezonách 1986 a 1987. Obě její tažení ukončila Martina Navrátilová – poprvé ve finále, podruhé o kolo dřív.