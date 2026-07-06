Tenis je byznys. Federerovi sponzoři vydělali 21 miliard, Lehečkovi peníze dluží

Stanislav Kučera
  12:00

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Jiří Lehečka se rozčiluje ve třetím kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Víte, co mají společného hodinky, aerolinky, energetický nápoj, hotelový řetězec a pivo? Těžká otázka s překvapivou odpovědí – jde o sponzory českých tenistů, kteří se účastní probíhajícího Wimbledonu. Jeden z nejpopulárnějších sportů světa logicky přitahuje známé značky, jež se chtějí zviditelnit. A do propagace sypou obří částky peněz.

Odhaduje se, že Roger Federer si díky partnerům, pro něž byl a stále je atraktivní nejen díky mimořádným úspěchům, ale také charismatu, přišel až na miliardu dolarů. Což dělá v přepočtu zhruba 21 miliard korun!

Přitom samotným tenisem si na turnajových odměnách vydělal „jen“ 130 milionů dolarů, tedy něco přes 2,5 miliardy korun.

Ale najdou se i případy, kdy finanční plnění nevyjde podle představ a dohod. „Můj dřívější sponzor se dostal do takových problémů, že mi nebyl schopný doplatit peníze,“ prozradil nyní ve Wimbledonu Jiří Lehečka.

Ani firma Nike u nás v dobách největší slávy neprodávala nic moc. Proto jsem nikdy nebyl schopen sehnat pro Tomáše Berdycha nebo Petru Kvitovou takovou smlouvu, jakou měla třeba Němka Kerberová.

Miroslav Černošek

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