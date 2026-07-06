Odhaduje se, že Roger Federer si díky partnerům, pro něž byl a stále je atraktivní nejen díky mimořádným úspěchům, ale také charismatu, přišel až na miliardu dolarů. Což dělá v přepočtu zhruba 21 miliard korun!
Přitom samotným tenisem si na turnajových odměnách vydělal „jen“ 130 milionů dolarů, tedy něco přes 2,5 miliardy korun.
Ale najdou se i případy, kdy finanční plnění nevyjde podle představ a dohod. „Můj dřívější sponzor se dostal do takových problémů, že mi nebyl schopný doplatit peníze,“ prozradil nyní ve Wimbledonu Jiří Lehečka.
Ani firma Nike u nás v dobách největší slávy neprodávala nic moc. Proto jsem nikdy nebyl schopen sehnat pro Tomáše Berdycha nebo Petru Kvitovou takovou smlouvu, jakou měla třeba Němka Kerberová.