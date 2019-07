Hradecká se v Olomouci nadřela. Musím najít svůj tenis, říká

Nic vám na kurtu nefungovalo?

Pocit ze hry nula, pocit ze servisu minus jedna. Obě dvě jsme začaly šíleně, strašně dvojchyb, nevynucených chyb, nemohla jsem se do toho dostat. Přišlo mi, že dva míče zkazím a místo, abych do toho víc chodila, tak jsem se začala bát, a tím mi to víc ulítávalo. Nebyla jsem schopná se dostat do toho, co bych měla dělat, stoupnout si do kurtu a zahrát, když chybu, tak správnou chybu, a ne, že udělám tisíc chyb a ještě je to špatně zahrané.

Čím si to vysvětlujete?

Obě jsme začaly dost nervózně. Možná kdyby Denisa hrála lépe, byla bych lepší i já, takto jsme se žádná nedostala do rytmu. Pak mi to tam volně začala nahazovat a já jsem šla pryč od své hry a jen jsem to pinkala zpátky. Vždycky jsem tu měla problém, že když bylo teplo, víc to lítalo, a to bylo i trochu v hlavě. S tím jsem se trošku trápila. Odpoledne půjdu trénovat a zkusím najít svůj tenis.

Turnaj výrazně snížil rozpočet z 80 tisíc dolarů na 25 tisíc, rozhodovala jste se, jestli přijet?

České turnaje mám ráda, je to kousíček z domova, což je příjemné. Ještě jsem váhala, jestli nepojedu Biarritz (Francie, 80 tisíc dolarů), kam bych se nakonec dostala do hlavní soutěže, ale pak jsem byla ještě v pondělí u doktora a byla pro mě jasná volba jet do Olomouce.

Jak se projevuje zmenšení turnaje?

Jsem tu jen den, ale nejsou tu samozřejmě takové hráčky. Trochu mě zaskočil jeden tréninkový kurt. Přijde mi, že letos jsou kurty v horším stavu než loni, divně to skáče a je tam hodně antuky. Možná je to tím menším rozpočtem, že se tolik lidí nestará o kurty. Ale jinak hotel a zázemí jsou neskutečné.

Jste úspěšná deblistka, co vás ve 34 letech dál žene do dvouhry?

Pořád se snažím do toho dostat po operaci kolene. Rok jsem vyjížděla chráněný žebříček a mohla jsem se dostat na větší turnaje, před Paříží jsem vybírala poslední. Když se na ty turnaje člověk dostane, proč si je nezahrát. I do debla je dobře, když člověk trénuje singl. Zkusím se dva turnaje kousnout a dostat se do kvalifikace US Open, ale když to nevyjde, nic se nestane. Určitě nebudu ještě dalších 5 let jezdit po patnáctkách (turnaje s rozpočtem 15 tisíc dolarů), tahle pětadvacítka je nejnižší turnaj, který jsem teď jela, a to proto, že je to doma. Když se v singlu nebudu dostávat na větší turnaje, asi ho už nebudu hrát.