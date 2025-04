Inspirujte se u NBA. Tenisová elita v dopise žádá o zvýšení odměn na grandslamech

Tenisté své požadavky uvedli v dopise adresovaném ředitelům čtyř největších turnajů Craigu Tileymu (Australian Open), Stephanu Morelovi (Roland Garros), Sally Boltonové (Wimbledon) a Lew Sherrovi (US Open). Změny s nimi chtějí projednat na konci března na turnaji v Madridu.

Dopis vedle Sinnera se Sabalenkovou podepsali mimo jiné i vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič, Iga Šwiateková, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Cori Gauffová, Daniil Medveděv, Stefanos Tsitsipas nebo Jessica Pegulaová.

Tenisté po pořadatelích grandslamů požadují navýšení finančních odměn, aby procentuálně odpovídala přínosu hráčů k hodnotě turnaje. Podle světové osmičky Čeng Čchin-wen by se grandslamy mohly inspirovat u NBA, kde hráčům patří podíl 50 procent ze sportovních příjmů.

„Myslím, že by to pomohlo všem hráčům, ne pouze těm elitním,“ prohlásila olympijská šampionka. „Zejména by z toho těžili ti, co celý rok dřou a potřebují peníze z grandslamů, aby přežili,“ uvedla Čeng Čchin-wen.

Hráči také chtějí mít větší vliv na změny na grandslamech, které mají na tenisty přímý dopad. Čtyřka největších turnajů by podle nich měla také finančně přispívat na asistenční programy pro hráče, které organizují WTA a ATP.