Další souboj pohlaví potvrzen. Sabalenková v prosinci vyzve Kyrgiose

  13:41
Sice to není klasická tenisová akce, ale fanoušky dokáže pořádně zaujmout a vyhecovat. Světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska 28. prosince v Dubaji odehraje exhibiční zápas proti Nicku Kyrgiosovi z Austrálie. Oba o „Souboji pohlaví“ informovali na sociálních sítích.

Aryna Sabalenková na Turnaji mistryň | foto: Reuters

Pořadatelé si název vypůjčili od slavného utkání z roku 1973, v němž legendární Billie Jean Kingová v Houstonu porazila 6:4, 6:3 a 6:3 tehdy pětapadesátiletého Bobbyho Riggse.

V roce 1998 se průměrný německý hráč Karsten Braasch během Australian Open popasoval s budoucími hvězdami Venus a Serenou Williamsovými a nad oběma americkými tenistkami suverénně zvítězil.

Další bitva pohlaví? Bouřlivák Kyrgios má vyzvat světovou jedničku: Neporazí mě!

Kyrgios se Sabalenkovou se utkají v Coca-Cola Areně pro 17 tisíc lidí. Začátkem prosince se také potkají na exhibici v New Yorku, kde Sabalenková nastoupí proti Naomi Ósakaové z Japonska a Kyrgios proti domácímu Tommymu Paulovi.

Sedmadvacetiletá Sabalenková má na kontě čtyři grandslamové tituly, třicetiletý Kyrgios si v roce 2022 zahrál finále Wimbledonu. V posledních letech kvůli zdravotním potížím hrál jen sporadicky a v žebříčku je až na 652. místě.

Nick Kyrgios na turnaji v Indian Wells

Další souboj pohlaví potvrzen. Sabalenková v prosinci vyzve Kyrgiose

