Krejčíková na Elite Trophy končí, Macháč ve Vídni potrápil Tsitsipase

Turnajová jednička Krejčíková v Číně po úvodní hladké dvousetové výhře nad Linetteovou podlehla ve středu Kasatkinové ve třech setech. Naděje na postup na „malém Turnaji mistryň“ ale vzaly za své poté, co Polka v pátém vzájemném utkání s Ruskou potřetí prohrála.

Světová desítka ve dvouhře Krejčíková se nyní může plně soustředit na přesun do Cancúnu, kde ji čeká na Turnaji mistryň start ve čtyřhře po boku Kateřiny Siniakové.

Turnaj žen v Ču-chaji v Číně tvrdý povrch, dotace 2 409 000 dolarů Azalková skupina:

Kasatkinová (6-Rus.) - Linetteová (11-Pol.) 6:3, 6:4 Orchidejová skupina:

Ostapenková (3-Lot.) - Vekičová (10-Chorv.) 4:6, 6:4, 6:1 Růžová skupina:

Samsonovová (4-Rus.) - Ču Lin (12-Čína) 2:6, 6:2, 6:1

Konečná tabulka Azalkové skupiny

1. Kasatkinová 2 2 0 4:1 2 2. Krejčíková 2 1 1 3:2 1 3. Linetteová 2 0 2 0:4 0

Tabulka Orchidejové skupiny

1. Ostapenková 1 1 0 2:1 1 2. Čeng Čchin-wen 1 1 0 2:1 1 3. Vekičová 2 0 2 2:4 0

Tabulka Růžové skupiny

1. Samsonovová 1 1 0 2:1 1 2. Ču Lin 2 1 1 3:2 1 3. Kuděrmětovová 1 0 1 0:2 0

Macháč bojoval o čtvrtfinále tři sety

Tomáš Macháč na turnaji ve Vídni těsně nedosáhl na největší výhru kariéry. Ve druhém kole český kvalifikant prohrál se světovou sedmičkou Stefanosem Tsitsipasem z Řecka 3:6, 6:4, 5:7.

Třiadvacetiletý Macháč sahal ve Vídni po postupu do svého třetího a nejcennějšího čtvrtfinále na ATP Tour. Poté, co v desátém gamu druhého setu prolomil poprvé Tsitsipasovo podání a získal tak sadu, odskočil český daviscupový reprezentant v rozhodujícím setu do vedení 4:1.

V té době Macháč na kurtu dominoval, chybujícího favorizovaného soupeře zasypával přesnými údery od základní čáry a přiváděl diváky ve vídeňské Stadthalle do varu svými reflexy u sítě. Dvojnásobný grandslamový finalista Tsitsipas se ale na nepříznivého stavu zkoncentroval, donutil Macháče k chybám a srovnal.

V dlouhé jedenácté hře za stavu 5:5 Macháč odvrátil tři brejkboly, ale servis neudržel a Tsitsipas následně utkání dopodával čistou hrou. Svěřenci trenéra Daniela Vacka, jenž je aktuálně na 74. místě žebříčku, se tak nepovedlo zopakovat čtvrtfinále z minulého týdne ve Stockholmu, kde se také do hlavní soutěže dostal z kvalifikace.

Ve Vídni se stal Andrej Rubljov pátým jistým účastníkem Turnaje mistrů. Ruský tenista si start na závěrečné akci sezony pro osmičku nejlepších hráčů zajistil postupem do čtvrtfinále. Šestadvacetiletý šampion z rakouské metropole z roku 2020 ve druhém kole porazil Itala Mattea Arnaldiho 7:5, 6:3.

Už dříve měli místo na Turnaji mistrů jisté Novak Djokovič, Carlos Alcaraz, Daniil Medveděv a Jannik Sinner. Hrát se bude od 12. do 19. listopadu v Turíně.

„Je to úžasná novinka. Zjistil jsem teprve po zápase, že už teď mám místo jisté. Mám radost, že zase budu součástí jedné z nejlepších akcí na světě,“ řekl Rubljov po výhře nad Arnaldim. Na Turnaji mistrů bude startovat počtvrté v řadě, vloni se premiérově probojoval do semifinále.

Turnaj mužů ve Vídni tvrdý povrch, dotace 2 559 790 eur Dvouhra - 2. kolo:

Tsitsipas (4-Řec.) - Macháč (ČR) 6:3, 4:6, 7:5

Medveděv (1-Rus.) - Dimitrov (Bulh.) 3:6, 6:2, 6:4

Rubljov (3-Rus.) - Arnaldi (It.) 7:5, 6:3

Gojo (Chorv.) - Paul (6-USA) 6:3, 6:4

Sinner (2-It.) - Sonego (It.) 6:2, 6:4

Tiafoe (7-USA) - Monfils (Fr.) 5:7, 6:1, 6:4