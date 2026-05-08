Lehečka, Plíšková a Bartůňková postupují, Muchová a Kopřiva v Římě dohráli

Autor: ,
Aktualizujeme   23:26
Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Římě do 3. kola. Třináctý tenista světa porazil na antuce v italské metropoli Jana-Lennarda Struffa 7:6, 6:3. Nikola Bartůňková, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser, zdolala Tyru Caterinu Grantovou 4:6, 6:3, 6:4. Karolína Plíšková otočila zápas s Jaqueline Cristianovou a zvítězila 6:7, 7:6, 6:4.

Jiří Lehečka se natahuje po míčku ve čtvrtfinále turnaje v Madridu. | foto: Reuters

Světová jedenáctka Karolína Muchová podlehla Anastasii Potapovové 3:6, 2:6. Vít Kopřiva nestačil na 31. nasazeného Francouze Uga Humberta 3:6, 2:6.

Turnaj skončil také pro vítěze 24 grandslamů a světovou čtyřku Srba Novaka Djokoviče. Šestinásobný šampion turnaje nestačil už ve 2. kole na 79. hráče světa Chorvata Dina Prižmiče, kterému podlehl 6:2, 2:6. 4:6.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka zdolal o 12 let staršího Struffa i ve třetím vzájemném utkání. Duel, který byl uprostřed druhého setu přerušen skoro na dvě hodiny kvůli dešti, vyhrál i díky sedmi esům a 22 vítězným míčům. V dalším utkání ho čeká třiadvacátý nasazený Nor Casper Ruud.

Kompletní tenisové výsledky

Lehečka získal první set až v tiebreaku, v němž prohrával 0:2, ale nakonec zvítězil 7:4. Ve druhé sadě Lehečka přišel ve třetí hře o servis, ale manko brejku ihned smazal. Za stavu 4:3 pro českého hráče byl duel přerušen kvůli dešti. Lehečka po návratu na kurt soupeři okamžitě vzal podání a následně využil na servisu první mečbol.

Pětapadesátý hráč světa Kopřiva nenavázal na vítězství z 1. kola nad Maďarem Fábiánem Marozsánem a prohrál s Humbertem za hodinu a čtvrt. Nevyužil ani jeden ze šesti brejkbolů, o servis třikrát přišel. První set prohrál v koncovce, kdy neudržel podání za stavu 3:4. Ve druhé sadě nabral brzy manko 1:5 a to už nestáhl.

Vít Kopřiva v utkání s Ugem Humbertem.

Plíšková navázala na obrat z 1. kola proti Španělce Jessice Bouzasové. Nasazenou třiatřicítku Cristianovou zdolala po třech hodinách a 12 minutách. Nemusela litovat ani 11 dvojchyb. V dalším kole se utká s Němkou Laurou Siegemundovou.

Plíšková ztratila první set, který trval hodinu a 24 minut. Nevyužila náskok brejku, ani dalších sedm brejkbolů v sedmé hře. V tie-breaku prohrála 5:7. Ve druhé sadě česká tenistka dvakrát manko brejku doháněla. Za stavu 5:6 čelila při soupeřčině podání třem mečbolům. Dokázala je ale odvrátit a zkrácenou hru ovládla 7:2.

Také v rozhodujícím třetím setu Plíšková ztrácela. Vyrovnala však z 0:2 na 2:2, ve čtvrté hře smazala čtyři brejkboly a v sedmém „Tildenově“ gamu prolomila soupeřčino podání čistou hrou. Poté, co na returnu neproměnila první mečbol, následně si při svém podání vypracovala další dvě možnosti. Tu celkově třetí zužitkovala.

Bartůňková využila pozice šťastné poražené z kvalifikace po odhlášení světové devítky Mbokové. Proti osmnáctileté Grantové prohrála první set, ale ve druhém stáhla brzké manko brejku a po dalším prolomeném servisu v šesté hře utkání vyrovnala. Po více než dvou hodinách hry rozhodla koncovka třetí sady. Grantová za stavu 4:4 neudržela servis, proti brejkbolu zahrála pátou dvojchybu v zápase a Bartůňková poté dovedla utkání do vítězného konce. V dalším kole narazí na nasazenou sedmnáctku Američanku Madison Keysovou.

Muchová, která měla v 1. kole volný los, prohrála s Potapovovou po hodině a 35 minutách. V šestém vzájemném utkání Rakušance podlehla podruhé, když nenavázala na předchozí tři vítězství. Vypracovala si osm brejkbolů, ale využila jediný.

Finalistka Roland Garros z roku 2023 ztratila první set po nevydařené koncovce, v níž přišla dvakrát o servis. V úvodu druhého setu ztratila Muchová podání znovu a nepomohla jí ani pauza kvůli dešti. Potapovová po návratu na kurt utekla do vedení 4:0 a duel následně doservírovala.

Djokovič úvodní zápas nezvládl

Osmatřicetiletý Djokovič, který absolvoval po zranění pravého ramene první utkání po bezmála dvou měsících, prohrál s Prižmičem po více než dvou hodinách. Při svém devatenáctém startu v Římě, kde triumfoval naposledy v roce 2022, poprvé nezvládl úvodní zápas.

Novak Djokovič se loučí s diváky na turnaji v Římě.

Ačkoliv Djokovič získal první sadu za 41 minut, ve druhém setu doplatil na špatný úvod. Brzy prohrával 0:4, manko už nedohnal a Prižmič si vynutil třetí set. V něm rozhodl pátý game, kde rodák z Bělehradu přišel o podání a ztrátu už nedohnal.

„Vidím, co mi chybí. Jsem všude asi o půl kroku později. Nejsem rozhodně tam, kde bych chtěl být, abych mohl hrát na nejvyšší úrovni. Musíte ale hrát, musíte někde začít. Chtěl jsem začít dříve, ale nemohl jsem. Situace je taková, jaká je,“ řekl Djokovič. Na otázku, zda bude na Roland Garros, které startuje za 16 dní, ve formě se Srb usmál. „Nevím. Doufám, že ano,“ doplnil.

Turnaj v Římě

antuka

Muži (dotace 8 235 540 eur):
Dvouhra - 2. kolo:
Lehečka (11-ČR) - Struff (Něm.) 7:6 (7:4), 6:3
Humbert (31-Fr.) - Kopřiva (ČR) 6:3, 6:2

Ženy (dotace 7 228 080 eur):
Dvouhra - 2. kolo:
Plíšková (ČR) - Cristianová (33-Rum.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:4
Bartůňková (ČR) - Grantová (It.) 4:6, 6:3, 6:4
Potapovová (Rak.) - Muchová (11-ČR) 6:3, 6:2

